Izraelske odbrambene snage objavile: "Započeli smo talas napada na Gazu!"

Izraelske odbrambene snage (IDF) izvele su niz udara na ciljeve Hamasa u Pojasu Gaze, tvrdeći da su time odgovorile na kršenje primirja.

Izvor: AHMAD GHARABLI / AFP / Profimedia

Izrael tvrdi da je pokrenuo "niz udara na Hamas" kao odgovor na kršenje primirja. Izraelske odbrambene snage su upravo objavile saopštenje u kojem najavljuju da izvode dodatne vazdušne napade u Gazi.

"Kao odgovor na očigledno kršenje sporazuma o primirju ranije danas (u nedelju), IDF je započeo niz udara na terorističke ciljeve Hamasa u južnom delu Pojasa Gaze", navodi se u saopštenju.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu naredio je vojsci da "preduzme odlučne mjere protiv terorističkih meta u Pojasu Gaze" nakon izvještaja o napadima Hamasa na izraelske snage.

Odluku je donio nakon konsultacija sa ministrom odbrane Izraelom Kacom i bezbednosnim zvaničnicima, saopštio je njegov kabinet.

Izraelska vojska ranije je izvela zračne udare u južnom gradu Gaze Rafi, nakon što su se njihove trupe našle pod vatrom u području iza službene linije povlačenja.

Oni kažu da su borci Hamasa ispalili protivtenkovsku raketu i otvorili vatru na vojnike koji su radili na "uništavanju terorističke infrastrukture u oblasti Rafe", što je bio deo dogovorenih aktivnosti u okviru primirja. Hamas je saopštio da nije upoznat sa sukobom.

Izraelski vojni zvaničnik naknadno je obavijestio novinare da bi danas mogli biti izvedeni dodatni udari kao odgovor na navodna kršenja primirja.

Amerikanci podstakli Izrael na odgovor

Pojavili su se i novi detalji o događajima iza kulisa dok Sjedinjene Države pokušavaju da spasu mirovni sporazum za Gazu. Prema izvještaju portala Aksios, izraelska vlada je unaprijed obavijestila administraciju Donalda Trampa o svojim napadima.

Trampovi izaslanici za pregovore o Gazi, Stiv Vitkof i Džared Kušner, razgovarali su sa izraelskim ministrom za strateška pitanja Ronom Dermerom, koji je takođe učestvovao u pregovorima o prekidu vatre.

Američki zvaničnici su potom pozvali Izrael da "odgovori proporcionalno, ali pokaže uzdržanost", prema Aksiosu, pozivajući se na izvore iz američke i izraelske vlade.

Umjesto povratka u rat, Amerikanci kažu da bi fokus trebalo da se prebaci na izolaciju Hamasa zbog kršenja sporazuma i stvaranje alternativne vlasti u Gazi.

"Niko ne želi povratak u rat punog opsega. Izraelci žele da pokažu Hamasu da postoje posljedice, ali bez uništavanja mirovnog sporazuma", rekao je američki zvaničnik za Aksios.

Oglasio se i Hamas

Reagujući na optužbe, visoki zvaničnik Hamasa Izat al-Rišek rekao je da pokret ostaje posvećen primirju i optužio Izrael da "izmišlja izgovore" kako bi opravdao nove napade. Istovremeno, izraelski krajnje desničarski ministar nacionalne bezbjednosti Itamar Ben-Gvir pozvao je premijera Netanjahua da "punom snagom nastavi rat protiv Hamasa".