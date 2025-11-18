logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Savjet bezbjednosti UN podržao Trampov plan za Gazu: Čak 13 država glasalo za rezoluciju, osim Rusije i Kine

Savjet bezbjednosti UN podržao Trampov plan za Gazu: Čak 13 država glasalo za rezoluciju, osim Rusije i Kine

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
0

Savjet bezbjednosti UN usvojio je američku rezoluciju kojom se podržava mirovni plan Donalda Trampa za okončanje rata u Pojasu Gaze, kao i formiranje međunarodnih snaga za stabilizaciju i prelazne vlade u enklavi.

Savjet bezbjednosti UN podržao Trampov mirovni plan za Gazu Izvor: Profimedia

Savjet bezbednosti UN usvojio je američku rezoluciju kojom se podržavaju mirovni plan za Pojas Gaze i osnivanje takozvanih Mađunarodnih snaga za stabilizaciju u enklavi.

Rezolucijom se podržava plan predsjednika SAD Donalda Trampa u 20 tačaka za okončanje rata u Pojasu Gaze i formiranje nove prelazne vlade u enklavi.

Rezoluciju je podržalo 13 zemalja, uključujući Veliku Britaniju, Francusku i Somaliju, a niko nije glasao protiv, navodi BBC. Rusija i Kina bile su suzdržane na glasanju, piše TASS.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Gaza Donald Tramp Savjet bezbjednosti

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ