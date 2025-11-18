Savjet bezbjednosti UN podržao Trampov plan za Gazu: Čak 13 država glasalo za rezoluciju, osim Rusije i Kine

Savjet bezbjednosti UN usvojio je američku rezoluciju kojom se podržava mirovni plan Donalda Trampa za okončanje rata u Pojasu Gaze, kao i formiranje međunarodnih snaga za stabilizaciju i prelazne vlade u enklavi.

Izvor: Profimedia

Rezolucijom se podržava plan predsjednika SAD Donalda Trampa u 20 tačaka za okončanje rata u Pojasu Gaze i formiranje nove prelazne vlade u enklavi.

Rezoluciju je podržalo 13 zemalja, uključujući Veliku Britaniju, Francusku i Somaliju, a niko nije glasao protiv, navodi BBC. Rusija i Kina bile su suzdržane na glasanju, piše TASS.