Incident u Libanu: Izraelska vojska tenkom otvorila vatru na mirovne snage UN

Izraelska vojska otvorila je danas vatru na pripadnike mirovnih snaga Ujedinjenih nacija (UN) u južnom Libanu, a u tom incidentu, koji je mirovna misija UN opisala kao "ozbiljan prekršaj", nije bilo povrijeđenih.

Izvor: Profimedia

Izraelski vojnici otvorili su vatru na dvije osobe koje su smatrali sumnjivim u području El Hamamesa blizu državne granice, a kasnije su uvidjeli da je riječ o pripadnicima mirovne misije UN, saopštila je Izraelska vojska, prenosi Rojters.

Vojska je saopštila da pripadnici mirovnih snaga UN nisu prepoznati zbog loših vremenskih uslova.

Istraga o tom incidentu je u toku.

Misija UN u Libanu (UNIFIL) saopštila je da su izraelske snage otvorile vratu iz tenka pozicioniranog unutar libanske teritorije, te da su njeni pripadnici morali da potraže sklonište.

Tenk se povukao nakon što su službenici UN kontaktirali Izraelsku vojsku preko zvaničnih kanala.

Misija UN u Libanu nazvala je taj incident "ozbiljnim kršenjem" Rezolucije 1701 Savjeta bezbjednosti UN, prema kojoj nikakve oružane snage ne bi smjele da budu aktivne u južnom Libanu, osim mirovne misije UN i libanske vojske.

Libanska vojska saopštila je da izraelsko ugrožavanje suvereniteta Libana dovodi do nestabilnosti u toj zemlji i spriječila raspoređivanje libanskih oružanih snaga na jugu.

Izraelska vojska, inače, drži pet položaja u Libanu i često izvodi vazdušne napade na jug te zemlje, tvrdeći da joj je meta militantna grupa Hezbolah, koju podržava Iran.

Izrael i Hezbolah postigli su dogovor o primirju prošle godine, koji predviđa da ta libanska militantna grupa nema bilo kakvo oružje na jugu, a da se izraelske snage zauzvrat potpuno povuku iz Libana.

Izrael optužuje Hezbolah da pokušava da se ponovo oruža, dok libanska vlada optužuje Izrael za kršenje sporazume nepovlačenjem iz Libana i kontinuiranim izvođenjem vazdušnih napada.