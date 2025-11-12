BiH nije izdržala: Slavlje Izraela nakon preokreta u sarajevskoj "Zetri"

Košarkašice BiH porazom počele kvalifikacije za Eurobasket 2027.

Izvor: fiba.basketball

Ženska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine nije uspjela da napravi iznenađenje u prvom meču kvalifikacija za Eurobasket 2027 protiv Izraela.

"Zmajice" su u sarajevskoj "Zetri" vodile u prvom poluvremenu (53:44), zatim imale sedam poena prednosti početkom četvrte dionice, ali su gošće boljom igrom u finišu stigle do očekivane pobjede 98:91.

BIH - IZRAEL 91:98 (26:19, 27:25, 21:27, 17:27)

Na startu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, koje je na programu za dvije godine u Belgiji, Finskoj, Švedskoj i Litvaniji, bh. košarkašice odigrale su sjajno u prve dvije četvrtine. Odlične nastupe imale su Dragana Domuzin i Anđela Šipka, koje su u prvom poluvremenu postigle 19, odnosno 17 poena, pa je BiH sa devet poena prednosti otišla na odmor.

Ipak, drugo poluvrijeme počelo je serijom Izraelki 7:0, zatim 12:2, pa se prednost "zmajica" vrlo brzo istopila. U drugom dijelu treće četvrtine viđena je izjednačena borba. Amerikanka Kamija Smols, koja igra za BiH, proradila je u drugom poluvremenu, te je držala bh. tim u igri, koji je ipak uspio u ovom kvartalu da odbije napade rivala i posljednju četvrtinu dočeka sa "plus 3" - 74:71.

Imale su "zmajice" početkom četvrte četvrtine i sedam poena prednosti (82:75), a onda je uslijedila furiozna serija košarkašica Izraela. Bolje su ušle u završnicu meča, u odlučujućem periodu igre postigle deset poena više od rivalki i na kraju stigle do slavlja.

Domuzin je na kraju bila najefikasnija sa 25 poena (uz sedam asistencija), Šipka je dodala 19, a Smols poen manje, uz dabl-dabl učinak - imala je 12 skokova. Dvocifren učinak imale su još Ajla Selimović (12 poena) i Valentina Došić (10).

U pobjedičkom timu Alisa Beron postigla je 27 poena, Abigejl Mejers 21, Dorijan Sujić imala je 17, a Danijel Raber 16 poena i isto toliko uhvaćenih lopti.

U grupi A su još Irska i Luksembrug, a u njihovom večerašnjem meču Luksemburg je kao gost upisao trijumf 69:53. U drugom kolu, već za tri dana, BiH će gostovati Irskoj.



