Pred "zmajicama" početak kvalifikacija za EP 2027: Emir Halimić saopštio širi spisak igračica

Bh. košarkašice odigraće u novembru tri kvalifikaciona meča.

Izvor: KS BiH

Selektor ženske košarkaše reprezentacije Bosne i Hercegovine Emir Halimić odredio je širi spisak igračica za prve tri utakmice kvalifikacija za Eurobasket 2027. "Zmajice" će 12. novemba u Zetri dočekati ekipu Izraela, tri dana kasnije gostuju Irskoj u Dablinu, dok će 18. novembra, takođe na gostujućem terenu, odmjeriti snage sa Luksemburgom.

Na spisku se nalaze Kamaja Smols (Galatasaraj), Jana Guska (Ilirija), Dragana Domuzin (Zagreb), Ajla Selimović (Čelik), Elma Feukić (Jedinstvo), Danijela Mitrović (Novosadska ŽKA), Ajla Hidić (Duga), Ivona Krakić (Orlovi), Anđela Bekić (Lavovi), Valentina Došić (Lavovi), Ena Šehović (Džamer Taurus), Azra Nikšić (Mega), Tea Perić (Kaljari), Anđela Šipka (Arksil), Sonja Miljević (Orlovi), Amna Isaković Kobilica (Orlovi), Almedina Ahmić (Džamper Taurus), Marija Damjanović (Mladi Krajišnik), Kanita Kozić (Plej Of), Amina Smaka (OKK Zenica), Ema Mačkić (Čelik), Adna Merdanović (Lavovi), Jana Predojević (Orlovi) i Amila Smajić (Stela Azura).

"Čvrsto vjerujem da su na spisku najbolje bh. košarkašice koje u ovom trenutku žele da igraju za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Moram naglasiti i da je veliki broj interesantnih igračica koje pratimo, pogotovo u domaćem prvenstvu. Svaka od njih ima priliku da se nametne i u budućnosti bude dio nacionalnog tima. Okupljanje reprezentacije je planirano za ponedjeljak, 3. novembra, u Sarajevu. Trudićemo se da na najbolji način odradimo pripreme i u dobroj formi dočekamo utakmice u kvalifikacijama", rekao je selektor Halimić za zvanični sajt Košarkaškog saveza BiH.

Prva runda kvalifikacija biće završena u martu 2026. godine. Direktan plasman u drugi krug izboriće prvoplasirana i drugoplasirana selekcija iz svake od sedam grupa te tri najbolje trećeplasirane ekipe.

U drugom krugu pridružiće im se Češka, Francuska, Njemačka, Mađarska, Italija, Španija i Turska. Biće formirano šest grupa po četiri tima, od kojih će plasman na prvenstvo Evrope izboriti prva i druga ekipa.

Evropsko prvenstvo igraće se od 16. do 27. juna 2027. godine u Belgiji, Finskoj, Litvaniji i Švedskoj.

