Raskol u Evropi zbog Izraela: Pokrenuto glasanje za Evroviziju, desio se neočekivani preokret

Evropska radiodifuzna unija (EBU) odlučila je da odloži glasanje o tome da li će Izrael učestvovati na Evroviziji 2026. godine, koje je prvobitno bilo planirano za novembar. Razlog za odlaganje je primirje između Izraela i Hamasa u Gazi, a nova odluka se očekuje tokom decembra, što i dalje ostavlja neizvesnost oko izraelskog učešća.

EBU je saopštila da otkazuje novembarski sastanak, koji je trebalo da stavi tačku na pritisak više evropskih zemalja koje su najavile bojkot takmičenja ukoliko se Izraelu dozvoli nastup.

Čeka se krajnji ishod

Austrija, koja će biti domaćin naredne Evrovizije 2026. godine nakon prošlogodišnje pobjede, pozdravila je odluku o odlaganju glasanja. Zvanični austrijski emiter ORF izjavio je da je ovaj potez pomogao u očuvanju jedinstva i kredibiliteta takmičenja.

Iako tačan datum za konačnu odluku još nije poznat, pregovori će se nastaviti čim bude jasno da li će primirje između Izraela i Hamasa biti održano.

Učešće uprkos protestima

Podsjetimo, od napada 7. oktobra 2023. godine, Izrael je učestvovao na dvije Evrovizije, obje praćene protestima.

Tokom takmičenja 2024. godine, hiljade ljudi protestovalo je u Švedskoj, dok su ranije ove godine demonstranti u Bazelu pokušali da prekinu nastup izraelskog pjevača Juvala Rafaela.

