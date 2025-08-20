logo
Austrija odabrala grad u kom će se održati Evrovizija 2026. godine: Bila je ozbiljna trka za domaćinstvo

Autor Marina Cvetković
0

Zvanično je izabran grad domaćin takmičenja za Pjesmu Evrovizije 2026. godine, saopštila je danas austrijska javna radiotelevizija ORF.

Konačno poznato u kojem gradu će se održati Evrovizija 2026 Izvor: EugeniVisuals/Desintegrator/Shutterstock

Zvanično je izabran grad domaćin takmičenja za Pjesmu Evrovizije 2026. godine, saopštila je danas austrijska javna radiotelevizija ORF, koja će biti i glavni organizator ovog prestižnog muzičkog događaja.

Takmičenje će se održati u maju naredne godine u Beču, a očekuje se da austrijska prestonica ugosti desetine hiljada posjetilaca iz svih krajeva Evrope i svijeta.

U trci za domaćinstvo Beč je pobijedio Insbruk, grad koji je takođe bio ozbiljan kandidat, ali je na kraju odlučeno da glavni grad Austrije, sa bogatom infrastrukturom i iskustvom u organizaciji velikih međunarodnih manifestacija, bude najbolji izbor.

Ovo neće biti prvi put da Beč bude domaćin Evrovizije – grad je već dva puta imao tu čast, 1967. i 2015. godine, i oba puta događaj je ostao upamćen po izvanrednoj produkciji i velikom interesovanju publike.

Austrija je pravo da organizuje takmičenje stekla zahvaljujući pobedi na ovogodišnjoj Evroviziji, održanoj u švajcarskom Bazelu. Pobjednička pesma bila je balada "Potrošena ljubav" ("Wasted Love"), u izvođenju austrijskog pjevača Džej Džeja (J.J.), koji je scenskim nastupom osvojio simpatije kako publike, tako i stručnog žirija.

Tagovi

Beč Eurosong evrovizija Pesma za Evroviziju Austrija

