"Laknulo mi je kad sam vidjela da je Princ gori od mene": Predstavljala Srbiju na Evroviziji i završila na 11. mjestu

Sve do ove godine, najgori plasman na Evroviziji, Srbija je imala kada ju je 2017. godine predstavljala Tijana Bogićević sa pjesmom "In Too Deep".

Pjevačica Tijana Bogićević predstavljala je Srbiju na Pjesmi Evrovizije 2017. godine i imala najgori plasman - završila je na 11. mjestu u drugom polufinalu.

Sada je, gostujući na radiju, otkrila da joj je laknulo kada je vidjela da je ovogodišnji predstavnik Srbije Princ od Vranje završio na 14. mjestu, i da se, kao i ona prije osam godina, nije plasirao u finale.

“Čekala sam godinama taj momenat, da skinem sa leđa tu muku da sam najgora.” kroz osmijeh je rekla Tijana. A zatim dodala da vrlo dobro razumije kako se osjeća Princ.

“Žao mi je što Princ nije prošao u finale, jer vrlo dobro znam kako mu je. Mene je jako pogodio moj plasman i tada sam mislila da me cijela Srbija mrzi. Možda nisam mnogo plakala, ali sam bila u nekoj poludepresiji", rekla je Tijana za radio S.

