Domaćin Evrovizije 2026 prijeti povlačenjem sa takmičenja: Skandal kakav se ne pamti, Evropa bojkotuje

Dok jedni brane Izrael pozivajući se na strahote kroz koje su Jevreji prolazili u prošlosti, drugi smatraju da nema opravdanja za ovo što sada rade.

Skandal oko Evrovizije zbog Izraela Izvor: pritnscreen/youtube/Eurovision Song Contest

Evrovizija 2026 mogla bi se suočiti s ozbiljnom krizom nakon što je objavljeno da bi Austrija mogla odustati od organizacije takmičenja, ukoliko Izrael bude isključen iz učešća.

Prema izvještajima austrijskih medija, uključujući OE24, i kancelar Kristijan Štoker i zamjenik ministra Aleksander Prel uputili su direktne zahtjeve austrijskoj javnoj radioteleviziji ORF, kao i gradu Beču, da ne prihvate domaćinstvo Evrovizije u slučaju da Izrael bude izbačen iz takmičenja.

Zvaničnici smatraju da bi takva odluka predstavljala "nečuven presedan", jer Austrija "ne može biti zemlja koja zabranjuje učešće jevrejskoj umjetnici na svom tlu". Analitičari dodaju da ovaj stav ima i istorijsku dimenziju, s obzirom na austrijsku odgovornost prema Izraelu nakon Drugog svjetskog rata.

Ogromna finansijska kazna

Pored političkih tenzija, slučaj ima i ozbiljnu finansijsku pozadinu. ORF je već ugovorom preuzeo obavezu da organizuje Evroviziju 2026, nakon što je Austrija pobijedila na ovogodišnjem takmičenju. Ako bi se sada povukla, morala bi da plati odštetu do 40 miliona evra.

Njemačka prijeti bojkotom

Kriza se ne zaustavlja na Austriji. Njemački kancelar Fridrih Merc javno je izjavio da Njemačka neće učestvovati na Evroviziji 2026 ako Izrael bude isključen.

Pozivajući se na "istorijsku odgovornost" svoje zemlje prema jevrejskom narodu, Merc je ocijenio da bi isključenje Izraela bilo „udar na evropske vrijednosti i demokratiju“, što je, prema izvještajima, ohrabrilo i druge zemlje da stanu na sličan stav kao Austrija.

Sve veći pritisak da se Izrael izbaci

Sa druge strane, nekoliko evropskih zemalja, predvođenih Španijom, zahtijeva da Izrael bude isključen iz Evrovizije 2026, što je izazvalo političke potrese širom kontinenta.

Pogledajte Izrael na Evroviziji 2025. godine:

Evropska radiodifuzna unija (EBU), koja organizuje Evroviziju, planira da u novembru održi tajno glasanje o ovom pitanju. Prema izvorima bliskim EBU, "većina glasova za isključenje Izraela je moguća", što bi moglo dodatno produbiti sukob između država članica i dovesti do niza povlačenja i bojkota iz takmičenja koje bi trebalo da se održi 2026. godine.

