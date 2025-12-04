logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Izraelu dozvoljeno da se učestvuje na Evroviziji, raste broj zemalja koje će bojkotovati takmičenje

Izraelu dozvoljeno da se učestvuje na Evroviziji, raste broj zemalja koje će bojkotovati takmičenje

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor Fonet
0

Evropska radiodifuzna unija (EBU) odlučila je danas da se predstavniku Izraela dozvoli učešće na Pjesmi Evrovizije naredne godine, nakon čega su Irska, Španija, Holandija i Slovenija saopštile da će bojkotovati to tradicionalno takmičenje.

Izrael može na evroviziju, zemlje eu najavile bojkot Izvor: EBU/Andres Putting

Broj država koje će u znak protesta zbog učešća Izrela bojkotovati Evroviziju mogao bi da se uveća, jer su Belgija i Island saopštili da će odluku o tome donijeti u narednim danima, prenosi BBC.

Predsjednica Upravnog odbora RTV Slovenija Natalija Gorščak rekla je nakon danšnjeg sastanka EBU da su Slovenija, Španija, Crna Gora, Holandija, Turska, Alžir i Island tražili tajno glasanje u vezi sa učešćem Izraela na Pjesmi Evrovizije, ali ono nije održano.

"Više od godinu dana upozoravamo da ne možemo da stanemo na istu binu sa predstavnikom zemlje koja je sprovela genocid nad Palestincima u Gazi. Ističemo da je Gaza jedina teritorija na svijetu gdje rad stranih novinara nije moguć i gdje ljudi i dalje umiru u nepodnošljivim humanitarnim i bezbjednosnim uslovima", izjavila je direktorka RTV Slovenija Ksenija Horvat.

Nacionalni emiteri Španija, Irske i Holandije su saopštili da je odluka o bojkotu konačna i da neće ni prenositi Pjesmu Evrovizije naredne godine.

Predsjednik Izraela Isak Hercog je, s druge strane, pozdravio današnju odluku i rekao da se nada da će Pjesma Evrovizije ostati takmičenje koje promoviše kulturu, muziku, prijateljstvo među narodima i prekogranično kulturno razumijevanje.

"Hvala svim našim prijateljima koji su se zalagali za pravo Izraela da nastavi da doprinosi i takmiči se na Evroviziji. Ta odluka pokazuje solidarnost, drugarstvo i saradnju i jača duh bliskosti između naroda kroz kulturu i muziku", rekao je Hercog.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Izrael evrovizija bojkot

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA