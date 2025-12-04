Izraelu dozvoljeno da se učestvuje na Evroviziji, raste broj zemalja koje će bojkotovati takmičenje

Evropska radiodifuzna unija (EBU) odlučila je danas da se predstavniku Izraela dozvoli učešće na Pjesmi Evrovizije naredne godine, nakon čega su Irska, Španija, Holandija i Slovenija saopštile da će bojkotovati to tradicionalno takmičenje.

Izvor: EBU/Andres Putting

Broj država koje će u znak protesta zbog učešća Izrela bojkotovati Evroviziju mogao bi da se uveća, jer su Belgija i Island saopštili da će odluku o tome donijeti u narednim danima, prenosi BBC.

Predsjednica Upravnog odbora RTV Slovenija Natalija Gorščak rekla je nakon danšnjeg sastanka EBU da su Slovenija, Španija, Crna Gora, Holandija, Turska, Alžir i Island tražili tajno glasanje u vezi sa učešćem Izraela na Pjesmi Evrovizije, ali ono nije održano.

"Više od godinu dana upozoravamo da ne možemo da stanemo na istu binu sa predstavnikom zemlje koja je sprovela genocid nad Palestincima u Gazi. Ističemo da je Gaza jedina teritorija na svijetu gdje rad stranih novinara nije moguć i gdje ljudi i dalje umiru u nepodnošljivim humanitarnim i bezbjednosnim uslovima", izjavila je direktorka RTV Slovenija Ksenija Horvat.

Nacionalni emiteri Španija, Irske i Holandije su saopštili da je odluka o bojkotu konačna i da neće ni prenositi Pjesmu Evrovizije naredne godine.

Predsjednik Izraela Isak Hercog je, s druge strane, pozdravio današnju odluku i rekao da se nada da će Pjesma Evrovizije ostati takmičenje koje promoviše kulturu, muziku, prijateljstvo među narodima i prekogranično kulturno razumijevanje.

"Hvala svim našim prijateljima koji su se zalagali za pravo Izraela da nastavi da doprinosi i takmiči se na Evroviziji. Ta odluka pokazuje solidarnost, drugarstvo i saradnju i jača duh bliskosti između naroda kroz kulturu i muziku", rekao je Hercog.