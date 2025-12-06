logo
Uvedene velike izmjene za Evroviziju 2026. u Beču: Promijenjena pravila glasanja, zemlje masovno odustaju

Uvedene velike izmjene za Evroviziju 2026. u Beču: Promijenjena pravila glasanja, zemlje masovno odustaju

Autor N.D. Izvor mondo.rs

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Organizatori Evrovizije u Beču 2026. saopštili da će pravila glasanja biti promijenjena ove godine.

Izmjene za evroviziju u beču Izvor: Review News/Shutterstock

Iako do Evrovizije ima još nekoliko mjeseci, o muzičkom takmičenju danima bruji svijet. Sada su organizatori saopštili da će pravila glasanja biti promijenjena ove godine.

Evrovizija 2026 održaće se u Beču, a jedna od najvećih izmjena tiče se glasanja gledaoca, prenose strani mediji. Prethodnih godina bilo je moguće glasati do 20 puta po jednom načinu plaćanja, a taj broj je sada prepolovljen - na najviše 10.

Povratak žirija u polufinalne večeri

Još jedna promjena je da će stručni žiri ponovo imati ulogu u polufinalnim večerima. Dok su dosad o finalistima odlučivali isključivo glasovi publike, odsad će se konačni rezultat u polufinalu formirati kombinacijom glasova publike i žirija (50:50), po uzoru na sistem koji se već primjenjuje u velikom finalu, dogovoreno je na sastanku koji je nedavno održan.

Podsjetimo, Evrovizija će se održati 12. maja iduće godine. Drugo polufinale zakazano je za 14, a finale za 16. maj 2026. godine.

Zemlje masovno odustaju od učešća na Evroviziji

Podsjetimo, nakon što je saopšteno da će Izrael učestvovati na Evroviziji, zemlje su masovno počele da odustaju od svog učešća. Među prvima su od takmičenja odustale Španija, Irska, Holandija i Slovenija.

Podsjetimo se pobjednika 2025. Džej Džeja:

(Blic / MONDO)   

