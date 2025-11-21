Direktor Evrovizije Martin Grin rekao je da je poslije takmičenja ove godine bilo "mnogo povratnih informacija od članova i obožavalaca" zbog čega su se odlučili na promjenu

Izvor: MANDOGA MEDIA / imago stock&people / Profimedia

Organizatori "Pjesme Evrovizije" uvode nova pravila u sistem glasanja i načinu promocije, nakon brojnih kontroverzi koje su izbile zbog rezultata Izraela na ovogodišnjem takmičenju.

Više zemalja izrazilo je nezadovoljstvo i sumnje nakon što je Izrael u maju osvojio najveći broj glasova publike. Iako je izraelska predstavnica dominirala u televotingu, konačni plasman spustio ju je na drugo mjesto kada su uračunati i glasovi stručnog žirija.

Kao odgovor na polemike, uvedene su važne izmjene: od sada će gledaoci moći da upute maksimalno 10 glasova po izvođaču, umjesto dosadašnjih 20.Takođe, stručni žiri će ubuduće glasati ne samo u finalu, već i tokom obe polufinalne večeri, čime se želi postići veća ravnoteža i transparentnost u ocjenjivanju.

Organizatori će zabraniti takmičarima i emiterima da učestvuju u promotivnim kampanjama trećih strana, između ostalih i vlada.

Prošle godine bilo je izvještaja da je izraelska vladina agencija plaćala reklame i koristila državne naloge na društvenim mrežama kako bi podstakla ljude da glasaju za izraelsku predstavnicu.

Direktor Evrovizije Martin Grin rekao je da je poslije takmičenja ove godine bilo "mnogo povratnih informacija od članova i obožavalaca“, rekavši da žele da Evrovizija „dobro razmotri pravila“.

Vidi opis Evrovizija mijenja pravila zbog Izraela: Hitna reakcija zbog sumnje u rezultate Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: eurovision.tv/Alma Bengtsson Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: eurovision.tv/Alma Bengtsson Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: eurovision.tv/Alma Bengtsson Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: eurovision.tv/Alma Bengtsson Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: eurovision.tv/Alma Bengtsson Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: eurovision.tv/Alma Bengtsson Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: eurovision.tv/Alma Bengtsson Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: eurovision.tv/Alma Bengtsson Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: eurovision.tv/Alma Bengtsson Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: eurovision.tv/Alma Bengtsson Br. slika: 10 10 / 10

"Postojao je mali strah zbog nekih neprimjerenih promocija, posebno trećih strana, možda vlada, koje su nesrazmjerne u odnosu na prirodne promocije koju bi trebalo da vidite tokom takmičenja", rekao je.

Naglasio je da "neće izdvajati nijednog emitera učesnika", ali da su promjene, pokrenute brojnim promotivnim kampanjama posljednjih godina, posebno nekih trećih strana, "bile suprotne" duhu takmičenja.

Zbog rata u Pojasu Gaze, neke zemlje su se usprotivile učešću Izraela na Evroviziji.

Španija, Irska, Slovenija, Island i Holandija su rekle da će razmotriti bojkot takmičenja sljedeće godine ako Izrael bude učestvovao.

Iako Grin nije direktno govorio o učešću Izraela, rekao je da se nada da će mjere "uvjeriti ljude da takmičenje ostaje nepristrasno i neutralno“.

"Preduzimamo jasne i odlučne korake kako bismo osigurali da takmičenje ostane proslava muzike i jedinstva. Takmičenje treba da ostane neutralno i ne smije da bude instrumentalizovano", izjavio je.

Koja su nova pravila?

Biće obeshrabrivana nesrazmjerna promotivna kampanja... posebno kada ih sprovode ili podržavaju treće strane, poput vlada ili vladinih agencija.

Organizatori su rekli da emiterima i umjetnicima neće biti dozvoljeno da se aktivno angažuju, olakšavaju ili doprinose promotivnim kampanjama trećih strana koje bi mogle da utiču na ishod glasanja.

Broj glasova koje daju gledaoci biće smanjen sa 20 na 10 po čovjeku, što bi, prema Grinu, značilo da ljudi i dalje mogu da raspodijele njihove glasove na mnoge učesnike.

Žiriji, koji je do sada glasao samo u velikom finalu, ubuduće će glasati i u polufinalima kako bi se "uvjerili da obezbjeđujemo kvalitet i raznolikost muzike“, rekao je Grin, "kao i da poštujemo ono što publika želi".

Organizatori će poboljšati tehničko praćenje kako bi otkrili i spriječili manipulativne ili koordinisane aktivnosti glasanja i pojačali praćenje sumnjivih obrazaca.

Prijetnje bojkotom

O učešću Izraela trebalo je da se glasa u novembru, ali ga je Evropska radiodifuzna unija, organizatori godišnjeg takmičenja, otkazala zbog „nedavnih dešavanja na Bliskom istoku“, gdje je na snazi prekid vatre u Pojasu Gaze.

Tada je saopšteno da će se o učešću Izraela razgovarati na sastanku u decembru, a još uvijek nije sigurno da li će se tada i glasati o učešću Izraela.

Grin je rekao da na takmičenju učestvuju emiteri i njihovi umjetnici, a ne vlade, i da je važno "držiti geopolitiku podalje od scene".

Austrijski nacionalni emiter ORF, koji će biti domaćin takmičenja 2026. godine u Beču, ranije je pozvao zemlje da ne bojkotuju Pjesmu Evrovizije.

Podsjetimo, Izrael je osvojio drugo mjesto na takmičenju za Pjesmu Evrovizije u maju ove godine, a samo finale bilo je dramatično. Pjevačica Juval Rafael, koja je preživjela napad Hamasa na jug Izraela 7. oktobra 2023. godine, dobila je najveći kombinovani broj glasova publike.

Vidi opis Evrovizija mijenja pravila zbog Izraela: Hitna reakcija zbog sumnje u rezultate Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen / yuvalraphael Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Instagram printscreen / yuvalraphael Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Instagram printscreen / yuvalraphael Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Instagram printscreen / yuvalraphael Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Instagram printscreen / yuvalraphael Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Instagram printscreen / yuvalraphael Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Instagram printscreen / yuvalraphael Br. slika: 7 7 / 7

Međutim, sabiranje glasova žirija dovelo je do toga da je austrijski pjevač Džej-Džej proglašen pobjednikom sa pjesmom "Wasted Love".

(Blic.rs/MONDO)