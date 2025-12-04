Danas donose odluku o učešću Izraela na Pjesmi Evrovizije: 4 zemlje najavile bojkot, jedna prijeti odustajanjem

Danas će biti održan sastanak Evropske radiodifuzne unije na kojoj će biti odlučeno da li će Izrael učestvovati na takmičenju Pjesma Evrovizije ili ne
Evrovizija bi danas na sastanku Evropske radiodifuzne unije (EBU) trebalo da odluči o učešću Izraela na takmičenju, zbog protesta i kontroverzi oko uloge izraelske vlade u ratu u Gazi i optužbi za nepravednu promociju pjesme na takmičenju, piše BBC.
Zemlje poput Irske, Španije, Holandije i Slovenije najavile su bojkot ako Izrael bude učestvovao na Evroviziji 2026, dok je Njemačka signalizirala da bi se povukla ukoliko Izrael bude isključen.
Organizatori i zemlje učesnice raspravljaće o tome da li Izraelu treba dozvoliti da nastavi da učestvuje na takmičenju, usred protesta zbog načina na koji je njihova vlada vodila rat u Gazi, ali i optužbi za nepošteno organizovanje glasanja.
Predstavnica Izraela na Pjesmi Evrovizije 2024:
Odluka će biti donijeta poslije intenzivnih poziva javnosti da se Izraelu ne dozvoli učešće ni na prethodna dva takmičenja zbog rata u Gazi.
Tokom finala u Bazelu, u Švajcarskoj, dvije osobe pokušale su da upadnu na binu i poliju bojom izraelsku takmičarku Juval Rafael, ali je ona na kraju ipak zauzela drugo mjesto nakon ubjedljivo najviše glasova publike.
Ovaj rezultat je izazvao revolt u drugim zemljama, koje tvrde da je izraelska vlada vještački podigla plasman kroz široku, plaćenu reklamnu kampanju, pozivajući ljude širom Evrope da glasaju za njihovu pjesmu, prenosi BBC.
