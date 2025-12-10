logo
Ni Island ne učestvuje na Evroviziji

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Islandski nacionalni emiter saopštio je da neće učestvovati na "Pjesmi Evrovizije" 2026. godine.

Island ne učestvuje na Evroviziji Izvor: Review News/Shutterstock

Ovo je peta zemlja koja je potvrdila da neće nastupiti u takmičenju zbog učešća Izraela, nakon što su takve odluke donijele Irska, Holandija, Španija i Slovenija.

Srijeda je posljednji dan da članovi Evropske radiodifuzne unije potvrde svoje učešće na takmičenju 2026. godine.

"Poštujemo odluku svih emitera koji su odlučili da ne učestvuju na `Pjesmi Evrovizije` sljedeće godine i nadamo se da ćemo ih uskoro ponovo dočekati", izjavio je direktor takmičenja Martin Grin.

Kompletna lista emitera učesnika biće objavljena početkom sljedeće sedmice, prenio je AP. 

(Srna)

