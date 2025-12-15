Još jedan pobjednik Evrovizije želi da vrati trofej: Bojkot zbog Izraela se nastavlja

Pobjednik Evrovizije iz 1994. godine se pridružio Nemu.

Izvor: Shutterstock / MikeDotta

Irski pobjednik Evrovizije iz 1994. godine, Čarli Mekgetigan, izjavio je da takođe planira da vrati svoj trofej u znak protesta što Izrael učestvuje na ovom takmičenju.

On se tako pridružio prošlogodišnjem pobedniku Nemu, koji je najavio da vraća trofej iz 2024. godine.

Mekgetigan, koji je zajedno sa irskim pjevačem Polom Haringtonom pobijedio na takmičenju pesmom "Rock ’n’ Roll Kids", rekao je da će nagradu vratiti Evropskoj radiodifuznoj uniji (EBU), organizatoru Evrovizije.

On je naveo da ga je Nemo kontaktirao putem interneta kako bi obrazložio svoju odluku.

"Delovao je iskreno, i kao veoma inteligentna osoba, svoj stav je izneo izuzetno jasno, pa bih, u znak podrške Nemu, želeo da vratim svoj trofej EBU", rekao je Mekgetigan.

"Nažalost, naša pobjeda bila je još 1994. godine i trenutno ne mogu da pronađem trofej koji smo tada dobili, ali ako ga budem našao, i njega ću vratiti", dodao je.

We are delighted to announce that 1994 Eurovision winner for Ireland Charlie McGettigan has decided to hand back his trophy to the EBU in protest at apartheid Israel's continued participation in the contest!#BoycottEurovisionpic.twitter.com/TuJeQWUsuO — IPSC (@ipsc48)December 12, 2025

Nemo je ranije u saopštenju objavljenom na Instagramu naveo: "Evrovizija kaže da se zalaže za jedinstvo, uključivanje i dostojanstvo za sve. Te vrijednosti su i meni mnogo značile. Ali učešće Izraela, u trenutku kada je Nezavisna međunarodna istražna komisija Ujedinjenih nacija zaključila da u Gazi čini genocid, pokazuje jasan sukob između tih ideala i odluka koje donosi EBU", poručio je.

Nemo je dodao da, "kada se čitave zemlje povlače, trebalo bi da bude jasno da nešto duboko nije u redu".

Podsetimo, Izrael je navukao bes javnosti zbog vojne ofanzive u Pojasu Gaze. Nekoliko zemalja - Irska, Španija, Holandija, Slovenija i Island - već su najavile da će bojkotovati takmičenje 2026. godine, koje bi trebalo da se održi u Beču u maju.

Pored toga, mnogi bivši učesnici izrazili su stav da Izraelu ne bi trebalo dozvoliti da nastupa, a podsjetili su i na brzo isključenje Rusije 2022. godine.

EBU se i dalje suočava sa najvećim bojkotom u istoriji takmičenja, a ostaje da se vidi da li će se i drugi emiteri povući prije nego što krajem godine bude objavljen zvanični spisak učesnika.

(EUpravo zato/Euronews)