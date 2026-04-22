Pokrenuta peticija za potpuni bojkot Evrovizije: Brojne zemlje već odustale od učešća, uključili se i pjevači

Autor Vesna Kerkez
Više od hiljadu potpisnika poručuje da postoje trenuci kada tišina nije opcija.

Više od 1.100 umjetnika, među kojima su i bivši pobjednici Evrovizije, potpisalo je otvoreno pismo u kojem pozivaju na bojkot takmičenja zbog učešća Izraela. Potpisnici su okupljeni u inicijativi "No Music for Genocide", a poručuju da ne žele da se Evrovizija koristi za "prikrivanje i normalizovanje izraelskog genocida, opsade i brutalne vojne okupacije nad Palestincima".

Otvorenom pismu pridružila se i Inicijativa za slobodnu Palestinu. Potpisnici pozivaju javne servise, izvođače, organizatore i fanove da bojkotuju Evroviziju sve dok Izraelu ne bude zabranjeno učešće, pozivajući se na izvještaje nezavisne istražne komisije Ujedinjenih nacija koji situaciju u Gazi opisuju kao genocid.

Među potpisnicima iz cijelog svijeta nalazi se i 26 muzičara i bendova iz Hrvatske, među kojima su poznata imena kao što su Anja iz grupe Pocket Palma, IDEM, Krešo Bengalka, Le Zbor i Mak Murtić iz Mimika Orchestra. Još uvijek nije poznato da li je neko iz Srbije ili BiH potpisao peticiju.

U pismu se navodi:

"Pozdravljamo odustajanje španske, irske, islandske, slovenačke i holandske radiotelevizije, kao i brojne finaliste nacionalnih izbora koji su poručili da neće učestvovati na Evroviziji. Kao što su se umjetnici nekada suprotstavljali ugnjetavanju u Južnoafričkoj Republici, tako i mi danas stojimo zajedno".

"Odbijamo da ćutimo"

"Odbijamo da ćutimo dok izraelsko genocidno nasilje postaje pozadina koja guši palestinske živote. Dok djeca u izraelskim zatvorima trpe premlaćivanja zbog pjevanja. Dok su gotovo sve scene, studiji, knjižare i univerziteti u Gazi pretvoreni u ruševine, pod kojima tijela ubijenih još čekaju izvlačenje i dostojanstven pokop".

Koje su zemlje odustale od Evrovizije?

Nekoliko javnih servisa već je najavilo povlačenje sa Evrovizije 2026. godine zbog učešća Izraela. Među njima su: Španija, Slovenija, Holandija, Irska i Island.

