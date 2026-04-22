Pokrenuta peticija za potpuni bojkot Evrovizije: Brojne zemlje već odustale od učešća, uključili se i pjevači

Izvor: miss.cabul/Shutterstock

Više od 1.100 umjetnika, među kojima su i bivši pobjednici Evrovizije, potpisalo je otvoreno pismo u kojem pozivaju na bojkot takmičenja zbog učešća Izraela. Potpisnici su okupljeni u inicijativi "No Music for Genocide", a poručuju da ne žele da se Evrovizija koristi za "prikrivanje i normalizovanje izraelskog genocida, opsade i brutalne vojne okupacije nad Palestincima".

Otvorenom pismu pridružila se i Inicijativa za slobodnu Palestinu. Potpisnici pozivaju javne servise, izvođače, organizatore i fanove da bojkotuju Evroviziju sve dok Izraelu ne bude zabranjeno učešće, pozivajući se na izvještaje nezavisne istražne komisije Ujedinjenih nacija koji situaciju u Gazi opisuju kao genocid.

Među potpisnicima iz cijelog svijeta nalazi se i 26 muzičara i bendova iz Hrvatske, među kojima su poznata imena kao što su Anja iz grupe Pocket Palma, IDEM, Krešo Bengalka, Le Zbor i Mak Murtić iz Mimika Orchestra. Još uvijek nije poznato da li je neko iz Srbije ili BiH potpisao peticiju.

U pismu se navodi:

"Pozdravljamo odustajanje španske, irske, islandske, slovenačke i holandske radiotelevizije, kao i brojne finaliste nacionalnih izbora koji su poručili da neće učestvovati na Evroviziji. Kao što su se umjetnici nekada suprotstavljali ugnjetavanju u Južnoafričkoj Republici, tako i mi danas stojimo zajedno".

"Odbijamo da ćutimo"

Više od hiljadu potpisnika poručuje da postoje trenuci kada tišina nije opcija.

"Odbijamo da ćutimo dok izraelsko genocidno nasilje postaje pozadina koja guši palestinske živote. Dok djeca u izraelskim zatvorima trpe premlaćivanja zbog pjevanja. Dok su gotovo sve scene, studiji, knjižare i univerziteti u Gazi pretvoreni u ruševine, pod kojima tijela ubijenih još čekaju izvlačenje i dostojanstven pokop".

Koje su zemlje odustale od Evrovizije?

Nekoliko javnih servisa već je najavilo povlačenje sa Evrovizije 2026. godine zbog učešća Izraela. Među njima su: Španija, Slovenija, Holandija, Irska i Island.