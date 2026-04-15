logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Lavina" objavila englesku verziju pjesme "Kraj mene": Evropa oduševljena bendom

Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Grupa "Lavina", srpski predstavnik na Evrosongu, objavila je englesku verziju pjesme "Kraj mene". Ipak, na Evroviziji će numeru izvesti na srpskom jeziku.

Bend Lavina pjesma kraj mene na engleskom Izvor: RTS printscreen

Srpski predstavnik na Evrosongu u Beču, grupa "Lavina", predstavila je englesku verziju svoje evrovizijske pjesme "Kraj mene". Iako je numera sada dobila i izdanje na engleskom jeziku, već je potvrđeno da će bend na Pjesmi Evrovizije pjevati na srpskom.

Publika tako sada ima priliku da čuje kako pjesma zvuči i u drugačijem ruhu, ali se takmičarska verzija neće mijenjati.

Kako su članovi benda otkrili, numera "Kraj mene" u početku nije bila planirana za festivalski nastup, već za njihov novi album. Ipak, u međuvremenu su odlučili da sa njom okušaju sreću na Pjesmi za Evroviziju, zbog čega će izlazak albuma morati da sačeka kraj evrovizijskog takmičenja.

LAVINA - Kraj Mene (English Version)
Izvor: YouTube

Posebno je zanimljivo i to što je "Kraj mene" prva pjesma koju su izveli na maternjem jeziku.

Članovi benda objasnili su i zbog čega su, uprkos postojanju engleske verzije, odlučili da na Evroviziji nastupe na srpskom jeziku.

"Engleska verzija će svakako biti na našem sljedećem albumu. Pravilnik PZE nalaže da barem 50 odsto teksta bude na srpskom, a mi nismo htjeli kompromis da pola bude na jednom, a pola na drugom jeziku. Iako za Evroviziju možemo cijelu da je otpevamo na engleskom, odlučili smo da ostane na srpskom", rekli su momci iz benda.

Nastup koji je osvojio i publiku i žiri

Pesma "Kraj mene" nije važila za glavnog favorita na Pjesmi za Evroviziju, ali je bend snažnim nastupom uspio da preokrene očekivanja. Energičan scenski nastup, vokalna i muzička sigurnost, kao i vizuelni identitet koji je mnoge podsjetio na "Igru prestola", ostavili su snažan utisak i na publiku i na stručni žiri.

Upravo zato je njihov trijumf bio poseban, jer su se i publika i žiri složili u izboru pobjednika. Grupa "Lavina" pritom može da se pohvali i impresivnim rezultatom od gotovo 30.000 SMS glasova.

"Nadamo se da su ljudi željni drugačijeg zvuka"

Članovi benda priznali su da u trenutku proglašenja pobjede nisu ni bili svjesni koliku su podršku dobili od publike.

"Mi tu cifru nismo ni čuli, samo nam je zujalo u ušima da smo pobijedili! Nadamo se da to znači da su ljudi željni drugačijeg zvuka. Vjerujemo da metal može da ode ka nekom mejnstrimu, da budemo zastupljeniji u medijima. Nama to nije bila ideja, ali bismo voljeli da se to dogodi. Metal je cijela jedna andergraund kultura koja negdje živi sama sa sobom. Nadamo se da će ovaj naš uspjeh pružiti mogućnost i drugim izvođačima sa naših prostora da izađu iz anonimnosti, a ne samo da ulažu trud koji se baca u vodu, daje minimalne rezultate, kroz šta smo i mi prošli", rekli su.

Poslušajte o čemu je sve Lavina govorila za MONDO portal:

LAVINA odgovorili svima koji kažu da metal ne predstavlja Srbiju, u Beč nose mač, spomenuli i Čolu
Izvor: YouTube

Bonus video:

Pogledajte

01:33
Prva izjava predstavnika Srbije na Evroviziji: Ne kriju euforiju, evo kako će proslaviti
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Izvor: Kurir/ MONDO

Možda će vas zanimati

Tagovi

Srbija evrovizija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA