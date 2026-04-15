"Lavina" objavila englesku verziju pjesme "Kraj mene": Evropa oduševljena bendom

Grupa "Lavina", srpski predstavnik na Evrosongu, objavila je englesku verziju pjesme "Kraj mene". Ipak, na Evroviziji će numeru izvesti na srpskom jeziku.

Srpski predstavnik na Evrosongu u Beču, grupa "Lavina", predstavila je englesku verziju svoje evrovizijske pjesme "Kraj mene". Iako je numera sada dobila i izdanje na engleskom jeziku, već je potvrđeno da će bend na Pjesmi Evrovizije pjevati na srpskom.

Publika tako sada ima priliku da čuje kako pjesma zvuči i u drugačijem ruhu, ali se takmičarska verzija neće mijenjati.

Kako su članovi benda otkrili, numera "Kraj mene" u početku nije bila planirana za festivalski nastup, već za njihov novi album. Ipak, u međuvremenu su odlučili da sa njom okušaju sreću na Pjesmi za Evroviziju, zbog čega će izlazak albuma morati da sačeka kraj evrovizijskog takmičenja.

Posebno je zanimljivo i to što je "Kraj mene" prva pjesma koju su izveli na maternjem jeziku.

Članovi benda objasnili su i zbog čega su, uprkos postojanju engleske verzije, odlučili da na Evroviziji nastupe na srpskom jeziku.

"Engleska verzija će svakako biti na našem sljedećem albumu. Pravilnik PZE nalaže da barem 50 odsto teksta bude na srpskom, a mi nismo htjeli kompromis da pola bude na jednom, a pola na drugom jeziku. Iako za Evroviziju možemo cijelu da je otpevamo na engleskom, odlučili smo da ostane na srpskom", rekli su momci iz benda.

Nastup koji je osvojio i publiku i žiri

Pesma "Kraj mene" nije važila za glavnog favorita na Pjesmi za Evroviziju, ali je bend snažnim nastupom uspio da preokrene očekivanja. Energičan scenski nastup, vokalna i muzička sigurnost, kao i vizuelni identitet koji je mnoge podsjetio na "Igru prestola", ostavili su snažan utisak i na publiku i na stručni žiri.

Upravo zato je njihov trijumf bio poseban, jer su se i publika i žiri složili u izboru pobjednika. Grupa "Lavina" pritom može da se pohvali i impresivnim rezultatom od gotovo 30.000 SMS glasova.

"Nadamo se da su ljudi željni drugačijeg zvuka"

Članovi benda priznali su da u trenutku proglašenja pobjede nisu ni bili svjesni koliku su podršku dobili od publike.

"Mi tu cifru nismo ni čuli, samo nam je zujalo u ušima da smo pobijedili! Nadamo se da to znači da su ljudi željni drugačijeg zvuka. Vjerujemo da metal može da ode ka nekom mejnstrimu, da budemo zastupljeniji u medijima. Nama to nije bila ideja, ali bismo voljeli da se to dogodi. Metal je cijela jedna andergraund kultura koja negdje živi sama sa sobom. Nadamo se da će ovaj naš uspjeh pružiti mogućnost i drugim izvođačima sa naših prostora da izađu iz anonimnosti, a ne samo da ulažu trud koji se baca u vodu, daje minimalne rezultate, kroz šta smo i mi prošli", rekli su.

