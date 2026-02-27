Srušila se u programu uživo: Incident tokom polufinala PZE snimila kamera

Scenu su spazile i kolege oko nje, koje nisu krile šok i pritrčale su joj u pomoć.

Izvor: RTS

Grupa Harem Girls, čija je članica i Ivana Krunić, uspela je da izbori mjesto u finalu Pesme za Evroviziju 2026, ali je trenutak velike radosti obilježio i neočekivani peh u direktnom prenosu.

Tokom proglašenja finalista, voditeljke Dragana Kosjerina i Kristina Radenković saopštile su da su Harem Girls poslednje ime koje ide u završnicu takmičenja. Neizvesnost je trajala do samog kraja, a kada su čule svoje ime, emocije su potpuno preplavile članice grupe.

Pojedine djevojke nisu uspjele da zadrže suze, dok se u naletu uzbuđenja jedna od njih saplela i pala nasred scene. U trenutku kada je kamera bila uperena ka njima, izgubila je ravnotežu i završila na podu, što nije promaklo ni gledaocima kraj malih ekrana.

Šok je bio vidljiv i na licima kolega koji su stajali u njihovoj blizini. Bez razmišljanja su joj odmah pritrčali kako bi joj pomogli da ustane, dok je ostatak ekipe pokušavao da sabere utiske nakon dramatične završnice proglašenja.