Poznato prvih sedam finalista "Pesme za Evroviziju"

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Večeras je održano prvo polufinalno veče "Pjesme za Evroviziju", a u nastavku otkrivamo ko će sreću okušati u finale.

Prvih sedam finalista "Pesme za Evroviziju" Izvor: RTS / Printscreen

Prvo polufinalno veče festivala "Pesma za Evroviziju 2026" održano je večeras, a u finale su prošli:

  • Lores - "Unseen"
  • Zejna - "Jugoslavija"
  • Saška Yanx - "Srušio si sve"
  • Ana Mašulović - "Zavoli me"
  • Kosmos trip - "Sve je u redu"
  • Mirna Radulović - "Omaja"
  • Iva Grujin - "Otkrivam sebe"

Pogledajte kako su izgledali njihovi nastupi:

Pobjednik je izabran po ustaljenom modelu glasanja, gdje su glasovi publike i stručnog žirija ravnopravni (50 odsto publika - 50 odsto žiri).

Drugo polufinalno veče održava se 26. februara u 21h, dok će u istom terminu, ali 28. februara biti izabran finalista koji će predstavljati Srbiju na Evroviziji u Austriji.

Burno veče i ispadanje favorita

Inače, veče je definitivno prošlo sa dosta drame, počev od pokvarenog krana zbog čega su pomjereni nastupi pred stručnim žirijem, ali je zbog tehničkih problema morao da bude ponovljen i nastup Mirne Radulović.

Veliku pažnju privukao je i bend Kosmos trip u kom je jedan od pjevača bivši kandidat za predsjednika Luka Maksimović poznatiji kao Ljubiša Preletačević Beli. 

Pričalo se i o fantastičnoj izvedbi Zejne koja je u jednom trenutku letjela u vazduhu, ali su mnogi razočarani i jer u finale nije prošao Eegor čija je pjesma nakon nastupa oduševila publiku. 

Tagovi

Eurosong Pesma za Evroviziju

