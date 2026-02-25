Večeras je održano prvo polufinalno veče "Pjesme za Evroviziju", a u nastavku otkrivamo ko će sreću okušati u finale.

Izvor: RTS / Printscreen

Prvo polufinalno veče festivala "Pesma za Evroviziju 2026" održano je večeras, a u finale su prošli:

Lores - "Unseen"

Zejna - "Jugoslavija"

Saška Yanx - "Srušio si sve"

Ana Mašulović - "Zavoli me"

Kosmos trip - "Sve je u redu"

Mirna Radulović - "Omaja"

Iva Grujin - "Otkrivam sebe"

Pogledajte kako su izgledali njihovi nastupi:

Vidi opis Poznato prvih sedam finalista "Pesme za Evroviziju" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube/RTS Pesma Evrovizije - Zvanični kanal/Printscreen Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: pritnscreen/youtube/ RTS Pesma Evrovizije - Zvanični kanal Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Youtube/RTS Pesma Evrovizije - Zvanični kanal/Printscreen Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Youtube/RTS Pesma Evrovizije - Zvanični kanal/Printscreen Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Youtube/RTS Pesma Evrovizije - Zvanični kanal/Printscreen Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Youtube/RTS Pesma Evrovizije - Zvanični kanal/Printscreen Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Youtube/RTS Pesma Evrovizije - Zvanični kanal/Printscreen Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: RTS Pesma Evrovizije - Zvanični kanal/Youtube/printscreen Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Youtube/RTS Pesma Evrovizije - Zvanični kanal/Printscreen Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: youtube/ RTS Pesma za Evroviziju Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: RTS Pesma Evrovizije - Zvanični kanal Br. slika: 11 11 / 11

Pobjednik je izabran po ustaljenom modelu glasanja, gdje su glasovi publike i stručnog žirija ravnopravni (50 odsto publika - 50 odsto žiri).

Drugo polufinalno veče održava se 26. februara u 21h, dok će u istom terminu, ali 28. februara biti izabran finalista koji će predstavljati Srbiju na Evroviziji u Austriji.

Burno veče i ispadanje favorita

Inače, veče je definitivno prošlo sa dosta drame, počev od pokvarenog krana zbog čega su pomjereni nastupi pred stručnim žirijem, ali je zbog tehničkih problema morao da bude ponovljen i nastup Mirne Radulović.

Vidi opis Poznato prvih sedam finalista "Pesme za Evroviziju" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: RTS Pesma Evrovizije - Zvanični kanal Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: RTS Pesma Evrovizije - Zvanični kanal Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: RTS Pesma Evrovizije - Zvanični kanal Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: RTS Pesma Evrovizije - Zvanični kanal Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: RTS Pesma Evrovizije - Zvanični kanal Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: RTS Pesma Evrovizije - Zvanični kanal Br. slika: 6 6 / 6 AD

Veliku pažnju privukao je i bend Kosmos trip u kom je jedan od pjevača bivši kandidat za predsjednika Luka Maksimović poznatiji kao Ljubiša Preletačević Beli.

Pričalo se i o fantastičnoj izvedbi Zejne koja je u jednom trenutku letjela u vazduhu, ali su mnogi razočarani i jer u finale nije prošao Eegor čija je pjesma nakon nastupa oduševila publiku.