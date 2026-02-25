Najjači biseri s PZE: Bosiljčić pjeva i liječi komšiluk, Zejna ko scena iz "Žikine dinastije" (Video)

Srpski "tviter" se i ove godine zabavljao na račun domaćeg izbora predstavnika na Pesmi Evrovizije, a komentari su nikad bolji!
Sinoć je održano prvo polufinale Pesme za Evroviziju, na kojem je izabrano prvih sedam finalista koji će se naći u velikom finalu koje će biti održano u subotu, 28. februara.
Vidjeli smo "vanzemaljsku ljepotu" pjevačice Lores, gledali glumca Ivana Bosiljčića u revijalnom dijelu, ali i vazdušne akrobacije atraktivne Zejne Murkić, a jutro poslije polufinala - došao je red na komentare!
Mreže su se usijale od kreativnih poređenja, ali i slučajnosti koje su nasmijale sve koji su pogledali video Ivana Bosiljčića koji pjeva na PZE, a u isto vrijeme, kao ljekar, "stoji na bilbordu":
Nije mi dobro#pze26pic.twitter.com/AIXOHzLc8V— tibimadjar (@tibimadjar)February 24, 2026
Pjevačicu Mirnu Radulović, koja se na veliko zadovoljstvo svog dečka, MMA borca, našla u finalu Pesme za Evroviziju, jedan korisnik mreže X je uporedio sa "svakom predstavnicom Albanije na Pesmi Evrovizije":
Ali sto Mirna izgleda kao tipicna predstavnica Albanije svake godine na Evroviziji#pze26pic.twitter.com/OXfVHMtBSB— dr.jazavičar (@kaoneurolog)February 24, 2026
Bilo je i onih koji su tražili krivca zbog tehničkih problema pred početak emitovanja prvog polufinala, ali i našli rješenje - sve sa uplakanom Zoricom Brunclik dok na nju, na Farmi, viče Maja Odžaklijevska:
Ali sto Mirna izgleda kao tipicna predstavnica Albanije svake godine na Evroviziji#pze26pic.twitter.com/OXfVHMtBSB— dr.jazavičar (@kaoneurolog)February 24, 2026
Zejna je ponudila više inspiracije korisnicima mreža - prvi snimak se, hvala Bogu, nije obistinio:
Pazite teta zejna#pze26pic.twitter.com/b1eB72bHvb— enzo ☆ (@StanKarleusa)February 24, 2026
A, drugi je zasmijao sve koji pamte ovu scenu iz Žikine dinastije, kada Milan i Žika završe u bolnici, a sa plafona im visi "Herbert fon Karajan" kojeg je igrao Nikola Simić:
Zejna pesma Jugoslavija#pze26pic.twitter.com/uPGa94aXKR— Bambi (@Bambienc)February 24, 2026
Naravno, tu je i dramski momenat dok se čeka pjevačica da počne svoj dio, a plesačice iza nje se ubiše od igre...
ZEJNA NASTUP BE LIKE#pze26pic.twitter.com/flZKpdTwNw— Akilian Design (@DjaPomoran)February 24, 2026
Ni lijepe voditeljke Kristina Radenković i Dragana Kosjerina nisu pošteđene:
Nivea Black and White invisible dezodorans#pze26pic.twitter.com/B9eU3SN6mc— iskreni komentator (@iskrenikomentar)February 24, 2026
Kao ni Eegor, jedan od favorita, koji se, nažalost, nije plasirao u finale:
Egor isti Kety konobarica Zuce#pze26pic.twitter.com/1iqK4cFcwh— Bambi (@Bambienc)February 24, 2026
Ana Mašulović je takođe dobila komentar...
al vi ne shvatate na sta mene radi Ana Mašulović, na kontrolni iz biologije, mp3 i airmax patike— Trišyy Takanawa | Vodič kroz Banovo brdo (@rhuzice)February 24, 2026
top riba svakako#pze26pic.twitter.com/gu8v3mLYv7