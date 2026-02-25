logo
Najjači biseri s PZE: Bosiljčić pjeva i liječi komšiluk, Zejna ko scena iz "Žikine dinastije" (Video)

Autor N.D. Izvor mondo.rs
Srpski "tviter" se i ove godine zabavljao na račun domaćeg izbora predstavnika na Pesmi Evrovizije, a komentari su nikad bolji!

Komentari na račun nastupa na PZE Izvor: Printscreen

Sinoć je održano prvo polufinale Pesme za Evroviziju, na kojem je izabrano prvih sedam finalista koji će se naći u velikom finalu koje će biti održano u subotu, 28. februara.

Vidjeli smo "vanzemaljsku ljepotu" pjevačice Lores, gledali glumca Ivana Bosiljčića u revijalnom dijelu, ali i vazdušne akrobacije atraktivne Zejne Murkić, a jutro poslije polufinala - došao je red na komentare!

Mreže su se usijale od kreativnih poređenja, ali i slučajnosti koje su nasmijale sve koji su pogledali video Ivana Bosiljčića koji pjeva na PZE, a u isto vrijeme, kao ljekar, "stoji na bilbordu":

 Pjevačicu Mirnu Radulović, koja se na veliko zadovoljstvo svog dečka, MMA borca, našla u finalu Pesme za Evroviziju, jedan korisnik mreže X je uporedio sa "svakom predstavnicom Albanije na Pesmi Evrovizije":

 Bilo je i onih koji su tražili krivca zbog tehničkih problema pred početak emitovanja prvog polufinala, ali i našli rješenje - sve sa uplakanom Zoricom Brunclik dok na nju, na Farmi, viče Maja Odžaklijevska:

 Zejna je ponudila više inspiracije korisnicima mreža - prvi snimak se, hvala Bogu, nije obistinio:

 A, drugi je zasmijao sve koji pamte ovu scenu iz Žikine dinastije, kada Milan i Žika završe u bolnici, a sa plafona im visi "Herbert fon Karajan" kojeg je igrao Nikola Simić:

 Naravno, tu je i dramski momenat dok se čeka pjevačica da počne svoj dio, a plesačice iza nje se ubiše od igre...

Ni lijepe voditeljke Kristina Radenković i Dragana Kosjerina nisu pošteđene:

 Kao ni Eegor, jedan od favorita, koji se, nažalost, nije plasirao u finale:

 Ana Mašulović je takođe dobila komentar...

