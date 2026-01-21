logo
Evo kada se održava Pjesma za Evroviziju 2026: Poznati detalji o takmičenju

Autor N.D. Izvor mondo.rs
Festival ima dva polufinala kada će se takmičiti po 12 izvođača.

Izbor za Pesmu za Evroviziju Izvor: Printskrin/Youtube/ RTS Pesma Evrovizije - Zvanični kanal

Kao i prethodnih godina, muzičko takmičenje PZE će imati dva polufinala, koja će se održati24. i 26. februara. U polufinalima nastupiće po 12 takmičara, a najboljih sedam iz oba polufinala plasiraće se u veliko finale koje je na programima Rts-a 28. februara.

Gledaoci i slušaoci Rts-a pratiće takmičenje na našim televizijskim i radijskim programima, kao i putem platformi Rts Planeta i Rts Zvuk. Prenos takmičenja biće dostupan i na Jutjubu. Sve tri večeri prenosa počinju u 21 čas.

Pobjednik festivala, kojeg će kao i ranijih godina izabrati publika i stručni žiri u odnosu 50%-50%, predstavljaće Srbiju na "Pjesmi Evrovizije" koja će se 12, 14. i 16. maja ove godine održati u Beču. Srbija i još 14 zemalja žrebom su raspoređene u prvo polufinale, 12. maja.

Srbija evrovizija Pesma za Evroviziju

