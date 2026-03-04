"I bolje što ne idemo na Evroviziju": Brat Pelin razočaran zbog debakla, otkrio da smo na sceni gledali vjerenicu

Papić je bio razočaran ocjenom žirija, ali je zahvalan publici na velikoj podršci i ne planira da ulaže žalbe protiv žirija ili organizatora.

Poznati influenser Stefan Papić, poznatiji kao Brat Pelin izazvao je veliku pažnju javnosti svojim učešćem na ovogodišnjem muzičkom takmičenju “PZE 2026“.

Uprkos reakcijama publike i nastupu o kojem su svi pričali, Srbiju će ove godine na prestižnom takmičenju u Beču predstavljati metal bend “Lavina“, koji su dobili i najveći broj glasova publike. Brat Pelin je završio na drugom mjestu, a sve zahvaljujući ocjenama žirija koje nisu bile visoke.

- Sada me je sve stiglo što sam radio prethodna tri mjeseca. Adrenalin opada i sada moram da nađem novu zanimaciju. Zahvaljujem se svima koji mi pišu da su glasali za mene i plakali. Polako sumiramo utiske, ubrzo idemo na odmor, a onda slijedi novi projekat – rekao je Stefan za “Blic“ i dodao da je nakon finala izašao dosta razočaran.

- Došao sam sa željom da pobjedim, ne iz nekog hira, nego sam otišao tamo da pobjedim, ali nažalost to se nije desilo i samo sam zbog toga razočaran. Prethodna dva dana mi ljudi iz najbliže okoline govore kako će momcima iz benda “Lavina“ više značiti ta pobjeda i slažem se sa tim i želim im puno sreće i uspjeha, a meni možda i ne treba, jer bi mi se pretvorio i profil na mrežama u “evrovizijski“, a to nećemo. Pažnja oko mene se svakako digla i nadam se da će nastaviti da ide u tom smjeru. Sve je jasno sa obzirom da sam bio drugi po glasovima publike, stvarno dobijam puno podrške, ali to veče je bilo mnogo teško i ja sam se najviše razočarao, mješala mi se i sreća i tuga i bio sam labilan i trebalo mi je vremena da dođem sebi.

Dan nakon finala “Pesme za Evroviziju“ poslao je poruku podrške ovogodišnjim predstavnicima.

- Čestitao sam im kad je sve prespavalo. Mi smo odmah to veče pravili gubitničku žurku i ujutru sam im odmah čestitao. Oni su zaslužili i mislim da će nas predstaviti u odličnom svjetlu, jer su oni divni momci. Odmah su mi se i zahvalili i rekli da smo im mi uljepšali “PZE“ projekat i stvarno mislim da jesmo, jer smo se mi svi tamo jako zezali – otkrio je Pelin, a onda se osvrnuo i na stručni žiri koji mu nije dao zavidne ocjene, ali tužba koju su pominjali neki takmičari, od strane njega neće nikome doći.

- Najveći stres nam je bio u finalu kada je krenuo žiri i kada smo dobili prvu trojku, jer smo mi u polufinalu dobijali visoke ocjene. Znam sam da neće dobro da se završi. Neću tužiti ni “RTS“, ni žiri, jer imaju oni svoje razloge. Neću da izađem ogorčen, jer je ovo jedno prelijepo iskustvo i samo mi je krivo što se završilo. Ne znam ko je birao žiri, ali kad sam se prijavio za ovo pitao sam se ko može da bude žiri koji će odlučivati o mojoj sudbini, ali sam bio spreman na bilo koga. Nebitno je da li se slažem sa njihovim odlukama, razočaran sam, ali možda oni imaju svoje razloge, ko sam ja sad da sudim. Imam svoje teorije, ali ću njih ostaviti za sebe.

"Zakazao sam svadbu, i bolje što ne idemo na Evroviziju"

Često je isticao da je pjesma “Fräulein“ za njega jako emotivna, a sada otkriva da nakon nastupa u kom je prikazao svadbu, planira istu i u privatnom životu.

- Pjesma je posvećena mojoj vjerenici, koja je bila na bini sa nama samo što je bila nevidljiva.

Mi smo moju buduću svadbu prenijeli na binu i pjesma je posvećena isključivo tome. Svadba je zakazana, jednu smo obavili na bini, a druga je zakazana za ljeto. Imamo peripetija oko datuma, jer smo kasno uzeli da zakazujemo. Bolje što ne idem, trebalo bi da se sprema i jedno i drugo tako da ko zna zašto je sve ovo dobro – sa osmijehom priča on i dodaje da bi voleo da mu na svadbi zapjeva i najveća balkanska zvijezda Svetlana Ceca Ražnatović koja mu je bila velika podrška tokom takmičenja.

- Možda je i vidimo na toj mojoj svadbi. Ona je jedna legendica i zahvalio sam joj se preko Instagrama. Posle prvog polufinala bio sam u fazonu “Ceca nas je podijelila“ i čuli smo se nakon toga, a treba i da se upoznamo. Jako mi je drago što se taj momenat desio i to je jako lijepo.

