"Nisam ovo očekivao od Jugoslavije": Hit reakcije na srpskog predstavnika na Evroviziji

Brojni Eurosong fanovi iz svijeta imali su prilike da snime reakcije na pobjednika festivala Pjesma za Evroviziju u Srbiji.

Pjesma 'Kraj mene' izazvala je snažne reakcije na društvenim mrežama širom Evrope, a Srbija je odmah skočila na kladionicama.

Ono što je posebno interesantno jeste i da su najveći broj glasova grupi Lavina dali i publika i stručni žiri - što prethodnih godina nije bio slučaj, a nakon reakcija tzv Kosova i komšija iz Hrvatske, došao je red na ostatak svijeta.

Na Jutjubu su, sada već tradicionalno, osvanuli snimci evrovizijskih fanova, koji su uglavnom imali riječi hvale za srpske predstavnike.

Posebno se izdvaja Španac koji je u jednom trenutku rekao da "ovo nije očekivao od Jugoslavije".

Britanska influenserka je rekla da se "tradicionalistima" možda neće dopasti paljenje mača na bini, ali da je oduševljena Lukinim vokalom.

"Ne znam kako će žiri glasati, ali da smo zabavljeni - svaka čast".

Ipak, najviše pregleda broji reakcija žene koja se predstavlja kao psiholog, koja nije mogla da prestane da vrišti i pokazuje kako se naježila zbog pjesme "Kraj mene".

Grupa "Lavina" dolazi iz Niša i postoji od 2020. godine. Njihov debitantski album "Odyssey" iz 2022. godine donio im je prepoznatljivost, a pjesme na engleskom jeziku otvorile su im vrata ka međunarodnoj publici.

Bend predvodi Luka Aranđelović, a članovi su Pavle Samardžić, Andrija Cvetanović, Nikola Petrović, Pavle Aranđelović i Bojan Ilić.

@mondo.zabava Bend Lavina otkrili kakve su im šanse za pobedu na Evroviziji: Evo šta kažu za to što ih porede sa Maneskinom | Mondo #mondoportal #pze ♬ original sound - Mondo Zabava

