O čemu pjevaju Nišlije iz Lavine: Ovo je tekst pjesme s kojom Srbija ide na Evroviziju (Video)

Bend Lavina odnio je pobjedu u finalu izbora Srbije za Pjesmu Evrovizije, sa pjesmom Kraj mene.
Lavina će predstavljati Srbiju u Austriji, na Evroviziji koja će biti održana u maju ove godine, a nakon silaska s bine tokom finalne večeri, MONDO je zabilježio da poslije metala na sceni, u bekstejdžu znaju da pjevaju i narodnjake.
Pogledajte kako je izgledalo slavlje:
Slavlje u bekstejdžu nakon proglašenja pobednika!
Ipak, mnogi zbog jakog zvuka i moćnog Lukinog glasa, možda nisu razumjeli baš svaku riječ iz numere, zbog čega vam sada donosimo tekst pjesme "Kraj mene".
Evo o čemu pjevaju:
Toliko trebalo je
Da potonem u naručje
Podle, stare, navike
Srce si otvorila
Uzalud poklonila
Iz nemara da zgazim ga
Kako da ti pokažem da stalo mi je
Naravno, pre ili kasnije, srušiću sve
Ja još ti čuvam mesto kraj sebe
A ova jednostrana ljubav ubija me
Zar ne vidiš koliko lomim se
Što više dajem manje imam te
Zašto me gledaš s visine
Dok zovem u prazno
I odgovaraš glasom tišine
Da ipak je kasno
Ne mogu još dugo ovako
Da puzim i molim, i klanjam se
Tu si bila kad bilo je lako
Dok mislila si da sam savršen
Ja još ti čuvam mesto kraj sebe
A ova jednostrana ljubav ubija me
Zar ne vidiš koliko lomim se
Što višе dajem manje želiš mе
Još uvek sanjam da si kraj mene
A ova nemoguća ljubav ubija me
Zar ne vidiš koliko lomim se
Što više dajem manje želiš me
Pogledajte njihov nastup:
