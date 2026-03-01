O čemu pjevaju Nišlije iz Lavine: Ovo je tekst pjesme s kojom Srbija ide na Evroviziju (Video)

Bend Lavina odnio je pobjedu u finalu izbora Srbije za Pjesmu Evrovizije, sa pjesmom Kraj mene.

Izvor: RTS printscreen

Lavina će predstavljati Srbiju u Austriji, na Evroviziji koja će biti održana u maju ove godine, a nakon silaska s bine tokom finalne večeri, MONDO je zabilježio da poslije metala na sceni, u bekstejdžu znaju da pjevaju i narodnjake.

Pogledajte kako je izgledalo slavlje:

Ipak, mnogi zbog jakog zvuka i moćnog Lukinog glasa, možda nisu razumjeli baš svaku riječ iz numere, zbog čega vam sada donosimo tekst pjesme "Kraj mene".

Evo o čemu pjevaju:

Toliko trebalo je

Da potonem u naručje

Podle, stare, navike

Srce si otvorila

Uzalud poklonila

Iz nemara da zgazim ga



Kako da ti pokažem da stalo mi je

Naravno, pre ili kasnije, srušiću sve

Ja još ti čuvam mesto kraj sebe

A ova jednostrana ljubav ubija me

Zar ne vidiš koliko lomim se

Što više dajem manje imam te

Zašto me gledaš s visine

Dok zovem u prazno

I odgovaraš glasom tišine

Da ipak je kasno

Ne mogu još dugo ovako

Da puzim i molim, i klanjam se

Tu si bila kad bilo je lako

Dok mislila si da sam savršen

Ja još ti čuvam mesto kraj sebe

A ova jednostrana ljubav ubija me

Zar ne vidiš koliko lomim se

Što višе dajem manje želiš mе

Još uvek sanjam da si kraj mene

A ova nemoguća ljubav ubija me

Zar ne vidiš koliko lomim se

Što više dajem manje želiš me

Pogledajte njihov nastup:

Lavina Kraj mene Izvor: YouTube

