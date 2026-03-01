logo
O čemu pjevaju Nišlije iz Lavine: Ovo je tekst pjesme s kojom Srbija ide na Evroviziju (Video)

O čemu pjevaju Nišlije iz Lavine: Ovo je tekst pjesme s kojom Srbija ide na Evroviziju (Video)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Bend Lavina odnio je pobjedu u finalu izbora Srbije za Pjesmu Evrovizije, sa pjesmom Kraj mene.

tekst pjesme s kojom Srbija ide na Evroviziju Izvor: RTS printscreen

Lavina će predstavljati Srbiju u Austriji, na Evroviziji koja će biti održana u maju ove godine, a nakon silaska s bine tokom finalne večeri, MONDO je zabilježio da poslije metala na sceni, u bekstejdžu znaju da pjevaju i narodnjake.

Pogledajte kako je izgledalo slavlje:

@mondo.zabava

Slavlje u bekstejdžu nakon proglašenja pobednika! | Mondo #mondoportal #pze

♬ original sound - Mondo Zabava

Ipak, mnogi zbog jakog zvuka i moćnog Lukinog glasa, možda nisu razumjeli baš svaku riječ iz numere, zbog čega vam sada donosimo tekst pjesme "Kraj mene".

Evo o čemu pjevaju:

Toliko trebalo je
Da potonem u naručje
Podle, stare, navike
Srce si otvorila
Uzalud poklonila
Iz nemara da zgazim ga


Kako da ti pokažem da stalo mi je
Naravno, pre ili kasnije, srušiću sve

Ja još ti čuvam mesto kraj sebe
A ova jednostrana ljubav ubija me
Zar ne vidiš koliko lomim se
Što više dajem manje imam te

Zašto me gledaš s visine
Dok zovem u prazno
I odgovaraš glasom tišine
Da ipak je kasno
Ne mogu još dugo ovako
Da puzim i molim, i klanjam se

Tu si bila kad bilo je lako
Dok mislila si da sam savršen

Ja još ti čuvam mesto kraj sebe
A ova jednostrana ljubav ubija me
Zar ne vidiš koliko lomim se
Što višе dajem manje želiš mе

Još uvek sanjam da si kraj mene
A ova nemoguća ljubav ubija me
Zar ne vidiš koliko lomim se
Što više dajem manje želiš me

Pogledajte njihov nastup:

Lavina Kraj mene
Izvor: YouTube

(Mondo.rs)

Tagovi

evrovizija Pesma za Evroviziju Srbija

