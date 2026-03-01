Grupa "Lavina" sa pjesmom "Kraj mene" predstavljaće Srbiju ove godine na Evroviziji u Beču.

Izvor: MONDO/Matija Popović

"Lavina", šestočlani modern/progressive metal bend iz Niša, odnijeli su pobjedu na ovogodišnjoj PZE, a sada su prvi put stali pred okupljene novinare i otkrili utiske, ali i planove za predstojeću Evroviziju.

"Jako je emotivno, cijeli ovaj festival nam je jedno emotivno iskustvo, i jednostavno mi je nerealno. Mislim da nismo još svjesni šta se dešava, mnogo smo zahvalni svima, i stvarno nam je drago", rekao je Luka Aranđelović, inače frontmen "Lavine".

Inače, na pitanje šta će prvo uraditi nakon pobjede, momci iz benda su nasmijali sve:

"Pijemo vodu, a onda ćemo da spavamo", rekli su uz smijeh i dodali: "Hoće neko da nas vodi na neki after, ništa ne znamo, nismo spremni".

"Nismo planirali ovo, biće neke proslave, ali definitivno nam treba sna".

Pogledajte kako je izgledao njihov nastup:

Lavina Kraj mene Izvor: YouTube

"Mi smo šest momaka koji mnogo vole muziku i muzičare, i to želimo da prenesmo svima, jer nama je muzika na prvom mjestu",

"Dali smo sve od sebe, ne samo danas, nego oduvijek. I kad je bilo prazno, kad nije bilo odziva, mi smo gurali naprijed, uvijek i to se isplatilo", istakli su talentovani muzičari.

Pogledajte emotivne kadrove sa proglašenja:

Vidi opis "Lavina" predstavlja Srbiju na Evroviziji: Porede ih s "Maneskinom" Lavina Kraj mene Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: RTS printscreen Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: RTS printscreen Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: RTS printscreen Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: RTS printscreen Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: RTS printscreen Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Youtube Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: RTS printscreen Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: RTS printscreen Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MONDO Br. slika: 9 9 / 9 AD

Momci iz "Lavine" su prokomentarisali i da li Srbija ove godine ima šansu za bolji plasman.

"Ne želimo da budemo prepotentni, mi idemo tamo da damo sve od sebe, da donesemo Evroviziji jedan divan metal spektakl i šou, i nadamo se najboljem. Očekujemo sve, ne nadamo se ništa, to je naš motiv", odogovorili su kao iz topa muzičari.

Na poređenja sa Maneskinom rekli su da im to ne smeta.

"Jako lijep kompliment, ali mislim da nema neke sličnosti, drugačiji smo žanr, jedino što ja zalizujem kosu pa možda ljudima izgledam kao Damiano", zaključio je Luka na kraju.

Vidi opis "Lavina" predstavlja Srbiju na Evroviziji: Porede ih s "Maneskinom" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: RTS printscreen Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: RTS printscreen Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: RTS printscreen Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: RTS printscreen Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: RTS printscreen Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: RTS printscreen Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: RTS printscreen Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: RTS printscreen Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: RTS printscreen Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: RTS printscreen Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: RTS printscreen Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: RTS printscreen Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: RTS printscreen Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: RTS printscreen Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: RTS printscreen Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: RTS printscreen Br. slika: 16 16 / 16

Na sinoć održanom finalnom nacionalnom takmičenju, ova grupa iz Niša trijumfovala je u konkurenciji od 14 finalista.

Glasovima žirija i publike u zbiru su osvojili 24 poena.

Drugoplasirana je bila Zejna sa pesmom "Jugoslavija", a na trećem mjestu grupa "Harem grls i Ivana" sa pjesmom "Bom bom".

Evrovizija će ove godine biti održana u Beču nakon što je predstavnik te zemlje Džej Džej pobijedio na "Pjesmi Evrovizije" 2025. godine, što je četvrti trijumf Austrije na ovom muzičkom takmičenju.

Bonus video: