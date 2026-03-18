Šta sve znamo o Evroviziji 2026: Gdje se održava, ko nastupa i kako se glasa?

Na Evroviziji 2026 učestvuje 35 takmičara.

Sedamdeseta Pjesma Evrovizije održaće se u Beču u maju 2026. godine, nakon što je austrijski pjevač JJ pobedio na prošlogodišnjem takmičenju svojom operskom baladom "Wasted Love".

Srbiju će predstavljati metal bend Lavina pjesmom "Kraj mene".

Grupa Lavina dolazi iz Niša i postoji od 2020. godine. Njihov debitantski album "Odyssey" iz 2022. godine donio im je prepoznatljivost, a pjesme na engleskom jeziku otvorile su im vrata ka međunarodnoj publici.

Bend predvodi Luka Aranđelović, a članovi su Pavle Samardžić, Andrija Cvetanović, Nikola Petrović, Pavle Aranđelović i Bojan Ilić. Njihovi energični nastupi i muzička raznovrsnost izdvajaju ih na domaćoj sceni.

"Presrećni smo zbog pobjede i prilike da predstavljamo Srbiju na Evroviziji. 'Kraj mene' je pesma u koju smo uložili mnogo emocija i truda, i nadamo se da će publika širom Evrope to prepoznati", izjavio je frontmen benda.

Pravila Evrovizije

Pjesma Evrovizije je godišnje televizijsko muzičko takmičenje koje organizuje Evropska radiodifuzna unija (EBU).

Pjesme moraju da bude originalne i ne duže od tri minuta. Ne smiju da budu emitovane niti javno izvođene prije 1. septembra 2025. godine.

Glavni vokali se izvode uživo, bez plejbeka ili auto-tjuna, a na sceni može biti najviše šest pjevača i plesača.

Koje zemlje učestvuju na Evroviziji 2026?

Pet zemalja, Island, Irska, Holandija, Slovenija i Španija, bojkotuju takmičenje zbog odluke EBU da dozvoli učešće Izraela uprkos vojnoj operaciji u Pojasu Gaze koju mnogi smatraju genocidom.

Kao član "velike petorke", Španija bi inače automatski išla u finale, zajedno sa Ujedinjenim Kraljevstvom, Italijom, Francuskom, Nemačkom i pobjednikom iz 2025. godine, Austrijom.

Većina učesnika je iz Evrope, ali Australija učestvuje svake godine, nakon što je pozvana da se pridruži obiležavanju 60. godišnjice Evrovizije 2015. godine. Australija, ipak, ne može da bude domaćin takmičenja ako pobijedi.

Izrael učestvuje na Evroviziji od 1973. godine jer je njegov javni servis KAN član EBU.

Rusiji je zabranjeno učešće od 2022. godine, nakon invazije na Ukrajinu.

Veliko finale biće održano u dvorani "Wiener Stadthalle" u subotu, 16. maja. Voditelji programa će biti televizijska voditeljka Viktoria Svarovski i glumac Mikael Ostrovski.

Prvo polufinale, u utorak 12. maja, okupiće Hrvatsku, Finsku, Gruziju, Grčku, Portugal, Moldaviju, Švedsku, Belgiju, Estoniju, Izrael, Litvaniju, Crnu Goru, Poljsku, San Marino i Srbiju.

Drugo polufinale će se održati 14. maja, i tada će nastupiti Jermenija, Azerbejdžan, Bugarska, Češka, Luksemburg, Rumunija, Švajcarska, Albanija, Australija, Kipar, Danska, Letonija, Malta, Norveška i Ukrajina.

Deset najboljih iz svakog polufinala pridružiće se "velikoj petorci".

Austrija, Francuska, Nemačka, Italija i Ujedinjeno Kraljevstvo i dalje moraju da prenose i glasaju u jednom od polufinala. Njemačka i Italija nastupaju i glasaju u prvom, dok Austrija, Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo nastupaju i glasaju u drugom.

Zašto je učešće Izraela problematično?

Tenziје oko učešća Izraela na Evroviziji porasle su posljednjih godina zbog rata u Gazi.

Tokom finala 2025. u Švajcarskoj, dve osobe su pokušale da upadnu na scenu i prospu boju po izraelskoj predstavnici Juval Rafael. Zaustavili su ih članovi ekipe, a potom su uhapšeni.

Uoči finala je više od 70 bivših učesnika Evrovizije potpisalo otvoreno pismo kojim su zatražili da se izraelskom javnom servisu KAN zabrani učestvovanje u takmičenju, jer je "saučesnik u izraelskom genocidu nad Palestincima u Gazi".

Pojedine zemlje su izrazile zabrinutost nakon što je Juval osvojila prvo mjesto po glasovima publike 2025. godine, ali je na kraju završila kao druga kada su dodati glasovi žirija.

Pojedini mediji su objavili da je jedna izraelska državna agencija platila oglase i koristila zvanične naloge na društvenim mrežama kako bi podstakla glasanje za svoju predstavnicu.

Evrovizija, koja se oduvek predstavljala kao nepolitičko takmičenje, dosledno je odbijala apel da se Izraelu zabrani nastup.

Izrael je učestvovanje nazvao pobedom nad kritičarima koji su "pokušali da ga ućutkaju i šire mržnju".

Kako funkcioniše glasanje na Evroviziji?

U finalu svaka zemlja dodeljuje dva seta poena: jedan od žirija i jedan od publike.

Publika ima najviše 10 glasova, umjesto dosadašnjih 20, koji mogu da se daju telefonom, SMS-om ili preko zvanične aplikacije. Mogu glasati za više različitih izvođača, ali ne i za svoju zemlju.

Svaka zemlja dodjeljuje 12 poena najpopularnijoj pesmi, 10 poena drugoplasiranoj, dok ostale dobijaju od osam do jedan poen.

Glasovi gledalaca iz zemalja koje ne učestvuju objedinjeni su u jedinstven blok pod nazivom "ostatak svijeta".

Glasovi žirija se na kraju sabiraju sa glasovima publike kako bi se odlučilo koje zemlje ulaze u finale. Ranije su se glasovi žirija koristili samo u velikom finalu.

Organizatori su takođe naveli da će unapređeni tehnički nadzor pomoći da se "otkriju i spreče prevare ili koordinisane aktivnosti glasanja, kao i da se ojača praćenje sumnjivih obrazaca".

