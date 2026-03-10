logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Šef Evrovizije 2026. optužen za zlostavljanje: Direktor javnog servisa u Beču podnio ostavku

Šef Evrovizije 2026. optužen za zlostavljanje: Direktor javnog servisa u Beču podnio ostavku

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Upravni odbor ORF-a obavijestio je Vajsmena da je protiv njega podnijeta prijava jedne zaposlene zbog "neprimjerenog ponašanja", tačnije zlostavljanja.

Šef Evrovizije 2026. optužen za zlostavljanje Izvor: IgorGolovniov/Shutterstock

Direktor austrijskog javnog servisa ORF, Roland Vajsmani i glavni čovjek za Evroviziju 2026. podnio je ostavku sa trenutnim dejstvom nakon što su se u javnosti pojavile optužbe za neprimjereno ponašanje prema jednoj zaposlenoj u toj medijskoj kući.

Kako prenose austrijski mediji, incident za koji ga terete navodno se dogodio 2022. godine, na početku njegovog mandata na čelu ORF-a. Vajsman je preko svog advokata odbacio sve optužbe i naveo da mu nije u potpunosti objašnjeno šta mu se tačno stavlja na teret.

Prema saopštenju advokata, Upravni odbor ORF-a obavijestio je Vajsmena da je protiv njega podnijeta prijava jedne zaposlene zbog "neprimjerenog ponašanja", tačnije zlostavljanja i dao mu rok od nekoliko dana da podnese ostavku. Iako negira navode, i tvrdi da nije sprovedena detaljna provjera optužbi, odlučio je da se povuče kako bi spriječio dodatnu štetu po javni servis.

U izjavi koju prenose austrijski mediji navodi se da je Vajsman "spreman na dalekosežne ustupke kako bi izbjegao štetu za kompaniju", zbog čega je i odlučio da podnese ostavku sa trenutnim dejstvom.

Njegov advokat Oliver Šerbaum, istakao je i da je objavljivanje optužbi u javnosti prije nego što su u potpunosti ispitane "prekomjerno i nesrazmjerno", uz ocjenu da su time povrijeđena Vajsmanova lična prava. Zbog toga je najavio i moguće pravne korake.

Ostavka dolazi u osjetljivom trenutku za austrijski javni servis, koji je ove godine domaćin Pjesme Evrovizije i nalazi se u završnim pripremama za organizaciju tog velikog muzičkog događaja.Privremeno vođenje ORF-a preuzela je dugogodišnja novinarka i direktorka radija ORF Ingrid Turnher.

(K1 / MONDO)   

Možda će vas zanimati

Tagovi

evrovizija skandal zlostavljanje

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA