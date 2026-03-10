Šef Evrovizije 2026. optužen za zlostavljanje: Direktor javnog servisa u Beču podnio ostavku

Upravni odbor ORF-a obavijestio je Vajsmena da je protiv njega podnijeta prijava jedne zaposlene zbog "neprimjerenog ponašanja", tačnije zlostavljanja.

Direktor austrijskog javnog servisa ORF, Roland Vajsmani i glavni čovjek za Evroviziju 2026. podnio je ostavku sa trenutnim dejstvom nakon što su se u javnosti pojavile optužbe za neprimjereno ponašanje prema jednoj zaposlenoj u toj medijskoj kući.

Kako prenose austrijski mediji, incident za koji ga terete navodno se dogodio 2022. godine, na početku njegovog mandata na čelu ORF-a. Vajsman je preko svog advokata odbacio sve optužbe i naveo da mu nije u potpunosti objašnjeno šta mu se tačno stavlja na teret.

Prema saopštenju advokata, Upravni odbor ORF-a obavijestio je Vajsmena da je protiv njega podnijeta prijava jedne zaposlene zbog "neprimjerenog ponašanja", tačnije zlostavljanja i dao mu rok od nekoliko dana da podnese ostavku. Iako negira navode, i tvrdi da nije sprovedena detaljna provjera optužbi, odlučio je da se povuče kako bi spriječio dodatnu štetu po javni servis.

U izjavi koju prenose austrijski mediji navodi se da je Vajsman "spreman na dalekosežne ustupke kako bi izbjegao štetu za kompaniju", zbog čega je i odlučio da podnese ostavku sa trenutnim dejstvom.

Njegov advokat Oliver Šerbaum, istakao je i da je objavljivanje optužbi u javnosti prije nego što su u potpunosti ispitane "prekomjerno i nesrazmjerno", uz ocjenu da su time povrijeđena Vajsmanova lična prava. Zbog toga je najavio i moguće pravne korake.

Ostavka dolazi u osjetljivom trenutku za austrijski javni servis, koji je ove godine domaćin Pjesme Evrovizije i nalazi se u završnim pripremama za organizaciju tog velikog muzičkog događaja.Privremeno vođenje ORF-a preuzela je dugogodišnja novinarka i direktorka radija ORF Ingrid Turnher.

