Sandale iz bivše Jugoslavije hit su za 2026: Novi modeli koštaju pravo bogatstvo, žene širom svijeta oduševljene

Plastične sandale koje su obilježile ljetovanja osamdesetih ponovo su hit. Modne kuće Jimmy Choo i Chloé prodaju ih po cijenama do 936 evra.

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Plastične sandale iz sedamdesetih i osamdesetih ponovo su veliki modni trend.

Nostalgiju bude modeli koji podsjećaju na nekadašnje sandale iz Jugoplastike.

Luksuzni brendovi danas ih prodaju po cijenama od 350 do čak 936 evra.

Moda posljednjih godina sve češće inspiraciju pronalazi u prošlim decenijama, ali malo koji trend izaziva toliko podijeljena mišljenja kao povratak plastičnih sandala koje su obilježile sedamdesete i osamdesete godine.

Nekada su bile nezaobilazan dio letovanja na Jadranu i gotovo obavezna obuća za odlazak na plažu, a danas su se vratile na velika vrata. Ovo je već drugo ljeto zaredom kako plastične sandale osvajaju modne piste, društvene mreže i kolekcije luksuznih modnih kuća.

Od plaže do visoke mode

Prošlog ljeta pažnju su privukli masivni modeli plastičnih sandala sa potpisom modne kuće Prada, dok su ove sezone u centru pažnje nešto nježnije verzije.

Posebno su popularne takozvane "jelly" sandale i baletanke – ravni modeli od providne plastike, često u pastelnim bojama, kao i potpuno transparentne baletanke koje podsjećaju na modele koje su mnogi nosili u djetinjstvu.

Dok jedni u njima vide simpatičan povratak nostalgiji, drugi ne mogu da vjeruju da se obuća koju su nekada jedva čekali da skinu ponovo smatra modnim hitom.

Sjećanje na Jugoplastiku i ljetovanja iz detinjstva

Za mnoge na prostoru bivše Jugoslavije ove sandale bude uspomene na proizvode koje je nekada masovno proizvodila čuvena fabrika Jugoplastika.

Plastične sandale bile su sastavni dio ljetnih raspusta i odlaska na more. Štitile su stopala od oštrog šljunka, kamenja i morskih ježeva, a gotovo svako dijete sa kontinenta imalo je makar jedan par.

Mnogi se i danas sjećaju njihovih metalnih kopči koje su vremenom rđale, žuljeva koje su znale da naprave, ali i karakterističnog mirisa plastike koji je bio neizostavan dio ljetne atmosfere na plažama.

Luksuzni brendovi ih prodaju za stotine evra

Da nostalgija može skupo da košta, pokazuje i najnovija ponuda poznatih modnih kuća.

Luksuzni brend obuće Jimmy Choo predstavio je svoju verziju popularnih plastičnih sandala i baletanki za ljeto 2026.

U ponudi su providne "jelly" baletanke, mrežaste plastične sandale, modeli sa platformom, kao i pastelne i svjetlucave verzije.

Cena pojedinih modela dostiže oko 350 evra.

Sličan trend prati i modna kućaChloé, koja je u kolekciji proljeće/ljeto predstavila providne gumene sandale i baletanke inspirisane retro estetikom.

Njihove cijene su još više i kreću se od490 do čak 936 evra.

Trend koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim

Bilo da ih pamtite sa porodičnih letovanja ili ih prvi put primjećujete na policama luksuznih butika, jedno je sigurno – plastične sandale su ponovo među najpoželjnijim modelima sezone.

Ostaje samo pitanje da li biste za obuću koju ste nekada nosili na plaži izdvojili nekoliko stotina evra.