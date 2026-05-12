Publika podijeljena: Glasni zvižduci tokom nastupa Izraela na Evroviziji

Nastup izraelskom predstavnika Noama Betana podijelio je publiku, te su se mogli čuti i glasni zvižduci

Nastup Izraela na prvoj polufinalnoj večeri Evrovizije jedan je od najiščekivanijih, ali ne iz pozitivnih razloga. Dobar dio publike je želio da vidi da li će i Noam Betan koji se predstavio pjesmom "Michelle" biti izviždan kao njegovi pretodnici na prethodnim Evrovizijama.

Međutim, reakcije publike bile su pomiješane - sa jedne strane su ga mnogi podržavali, ali su se čuli i glasni uzvici i negodovanje.

Ipak, u bekstejdžu je drugačija situacija, te su njihovi glasno skandirali:

Podsjetimo, zbog učešća Izraela, u poslednji čas je otkazala nastup u revijalnom delu i nekadašnja turska pobjednica Sertab Ener, a pet zemalja je u samom startu odustalo od takmičenja: Španija, Irska, Island, Holandija i Slovenija.

Inače, izraelska ekipa je imala problem i na današnjoj probi jer je jedna od plesačica udarena. Na nju je naletio kamerman, a detalji nezgode nisu poznati. Ipak, dozvoljeno im je da ponove probu.

