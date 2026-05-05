Ove muzičke legende se vraćaju na scenu 70. Pjesme Evrovizije

Ove muzičke legende se vraćaju na scenu 70. Pjesme Evrovizije

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Držite se za svoje šljokice – jer će jubilarna, 70. Pjesma Evrovizije uskoro postati najnevjerovatnija proslava koju smo ikada vidjeli!

Sa uzbuđenjem otkrivamo spektakularnu postavu legendi, superzvijezda i izvođača koji su ostavili veliki evrovizijski pečat, a koji će se takmičarima pridružiti na velikoj sceni ove jubilarne 70. Evrovizije u Beču, u revijalnom dijelu.

Kraljica se vraća 

Spremite se da vas podiđe jeza, jer se evrovizijska kraljevska zvijezda vraća kući. Neponovljiva Viki Leandros ponovo će stati na scenu, otvarajući prvo polufinale potpuno novim aranžmanom svog globalnog hita iz 1967. godine "L’amour Est Bleu".

Prošlo je skoro 60 godina otkako je petnaestogodišnja Viki prvi put izvela ovu pjesmu za Luksemburg, kada je Beč prvi put bio domaćin Pjesme Evrovizije davne 1967.

Taj nastup lansirao je jednu od najimpresivnijih karijera u istoriji Evrovizije – pjesma je dospjela na prvo mjesto američke Billboard liste u instrumentalnoj verziji Pola Morijea, bila je među 40 najpopularnijih u Austriji, Belgiji, Kanadi, Japanu i Nemačkoj i postala jedna od najvoljenijih evrovizijskih himni svih vremena.

Viki se, naravno, trijumfalno vratila na takmičenje 1972. godine sa pjesmom "Après Toi", donijevši Luksemburgu treću pobjedu, i osvojivši srca širom Evrope svojim nezaboravnim glasom. Sa više od 55 miliona prodatih ploča, 466 albuma na osam jezika i turnejama širom svijeta, Viki Leandros je prava evrovizijska superzvijezda.

Za revijalni dio velikog finala "Proslava!", okupiće se neke od najvoljenijih evrovizijskih legendi, u nastupu koji obećava da će biti za pamćenje, dok fanovi širom svijeta glasaju za pobjednika 70. Pjesme Evrovizije.

Impresivna lista izvođača izgleda kao prava evrovizijska kuća slavnih:

Aleksander Ribak – šampion iz 2009. koji je ispisao istoriju pjesmom "Fairytale" i nezaboravnom violinom.

Erika Vikman – Finska miljenica publike iz Bazela 2025. ponovo je tu godinu dana kasnije.

Kristijan Kostov – bugarska senzacija iz 2017. koja je osvojila srca pjesmom "Beautiful Mess".

Lordi – pobjednici iz Atine 2006. vraćaju se još žešći i rokerskiji 20 godina kasnije... "Hallelujah!" Njima će se najviše obradovati srpski predstavnici Lavina, koji su otkrili da su im Lordi idoli iz djetinjstva, te da su ih u školi crtali i da bi im rado te crteže i pokazali.

Lordi - Hard Rock Hallelujah - 🇫🇮 Finland - Grand Final - Eurovision 2006 Winner
Maks Mucke – njemački predstavnik iz 2004. kome je romantična numera "Can’t Wait Until Tonight" donijela osmo mjesto.

Mirijana Konte – svježe nakon predstavljanja Malte 2025. sa upečatljivom pjesmom "SERVING", imaćemo prilike opet da je vidimo i čujemo.

Ruslana – ukrajinska pobjednica iz 2004. koja je donijela sirovu energiju sa "Wild Dances", opet će donijeti svoju sirovu energiju na veliku scenu u Beču.

Verka Serdučka – status ikone zacementiran 2007. nakon "Dancing Lasha Tumbai" i drugog mjesta za Ukrajinu.

Svi oni zajedno će povesti milione gledalaca širom planete na čarobno muzičko putovanje kroz sedam decenija evrovizijske magije.

Proslava se nastavlja

Uz još nevjerovatnih izvođača koji će izaći na scenu – poput austrijske elektro-sving ikone Parova Stelara i Džej Džeja-ja, čovjeka koji je ove godine najveće muzičko takmičenje doveo u Beč, a koji će premijerno izvesti svoju novu pjesmu – 70. Pjesma Evrovizije obećava da će biti najspektakularnija proslava u sedam decenija dugoj istoriji ovog takmičenja.

Prisjetimo se prošlogodišnjeg austrijskog pobjednika Džej Džeja:

kebab

Ovo odavno nije muzičko takmičenje, nego scena za politička prepucavanja, promociju poremećenih umova, te uništavanje normalnih odnosa.

