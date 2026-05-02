logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Grupa "Lavina" otputovala u Beč na Evroviziju, ispraćeni uz snažnu poruku: "Publika prepoznaje istinu, a vi je imate"

Grupa "Lavina" otputovala u Beč na Evroviziju, ispraćeni uz snažnu poruku: "Publika prepoznaje istinu, a vi je imate"

Izvor mondo.rs
0

Grupa "Lavina" predstavljaće Srbiju na ovogodišnjoj Evroviziji.

Grupa "Lavina" otputovala u Beč na Evroviziju Izvor: MONDO/Matija Popović

Grupa "Lavina", koja ove godine predstavlja Srbiju na Evroviziji 2026, otputovala je u Beč gdje će se sa pjesmom "Kraj mene" boriti za pobjedu na jednom od najprestižnijih muzičkih takmičenja.

Evrovizija 2026 održaće se u austrijskoj prestonici od 12. do 16. maja, a bend "Lavina" trenutno se na kladionicama nalazi na 23. mjestu.

"Na Evroviziju ne idete samo da učestvujete - idete da ostavite trag. Da pokažete sigurnost, autentičnost i snagu. Opšte je mjesto da su vrata već odškrinuta nečim drugačijem. Vi sada imate priliku da ta vrata širom otvorite - hrabrije, preciznije i još upečatljivije i bolje. Vjerujte u ono što nosite na sceni. Publika prepoznaje istinu, a vi je imate. Ne kalkulišite - idite do kraja, jasno, samouvjereno. Ovo je vaš trenutak. Iskoristite ga. Uz vas smo - očekujemo najbolje. Srećno delegacijo", napisala je Sandra Perović urednica zabavnog programa RTS-a, na svom storiju i poželela im sreću.

Podsjetimo, Bend Lavina objavio je obradu norveškog evrovizijskog hita "In My Dreams", čime su zaokružili promotivni ciklus pred nastup na ovogodišnjoj Evroviziji.

Sastav Lavina predstavio je svoju verziju ove poznate numere, kojom je Norveška nastupila 2005. godine u Kijevu.

LAVINA - In My Dreams (Wig Wam Cover)
Izvor: YouTube

Možda će vas zanimati

Tagovi

muzika evrovizija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA