Grupa "Lavina" otputovala u Beč na Evroviziju, ispraćeni uz snažnu poruku: "Publika prepoznaje istinu, a vi je imate"

Grupa "Lavina" predstavljaće Srbiju na ovogodišnjoj Evroviziji.

Grupa "Lavina", koja ove godine predstavlja Srbiju na Evroviziji 2026, otputovala je u Beč gdje će se sa pjesmom "Kraj mene" boriti za pobjedu na jednom od najprestižnijih muzičkih takmičenja.

Evrovizija 2026 održaće se u austrijskoj prestonici od 12. do 16. maja, a bend "Lavina" trenutno se na kladionicama nalazi na 23. mjestu.

"Na Evroviziju ne idete samo da učestvujete - idete da ostavite trag. Da pokažete sigurnost, autentičnost i snagu. Opšte je mjesto da su vrata već odškrinuta nečim drugačijem. Vi sada imate priliku da ta vrata širom otvorite - hrabrije, preciznije i još upečatljivije i bolje. Vjerujte u ono što nosite na sceni. Publika prepoznaje istinu, a vi je imate. Ne kalkulišite - idite do kraja, jasno, samouvjereno. Ovo je vaš trenutak. Iskoristite ga. Uz vas smo - očekujemo najbolje. Srećno delegacijo", napisala je Sandra Perović urednica zabavnog programa RTS-a, na svom storiju i poželela im sreću.

Podsjetimo, Bend Lavina objavio je obradu norveškog evrovizijskog hita "In My Dreams", čime su zaokružili promotivni ciklus pred nastup na ovogodišnjoj Evroviziji.

svoju verziju ove poznate numere, kojom je Norveška nastupila 2005. godine u Kijevu.