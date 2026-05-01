Dok slavi svoju 70. godišnjicu, Pjesma Evrovizije još jednom potvrđuje da muzika ne poznaje granice, a fanovi iz cijelog svijeta spremaju da otputuju u Beč na "platinasto izdanje" najvećeg muzičkog događaja uživo na svijetu.
Veličanstvena scena za predstojeću, jubilarnu 70. Evroviziju u Beču je gotovo spremna da ugosti sve predstavnike zemalja učesnica.
Na zvaničnom sajtu Eurosonga na Instagramu osvanuli su prvi kadrovi kako će izgledati scena, kao i prateći svjetlosni efekti:
Obožavaoci iz više od 70 zemalja putuju u Beč
Dok slavi svoju 70. godišnjicu, Pjesma Evrovizije još jednom potvrđuje da muzika ne poznaje granice, jer se fanovi iz cijelog svijeta spremaju da otputuju u Beč na "platinasto izdanje" najvećeg muzičkog događaja uživo na svijetu.
Evropska radiodifuzna unija i ORF, otkrivaju da je 95.000 ulaznica rasprodato među fanovima iz 75 zemalja i teritorija širom svijeta, što dodatno potvrđuje globalnu popularnost ovog takmičenja. Beč 2026. godine ugostiće najveći broj gledalaca uživo na Pjesma Evrovizije u posljednjih nekoliko godina.
Objavljen je tačan redoslijed nastupa svih učesnika na Evroviziji, a srpske predstavnike - bend Lavinu slušamo u prvom polufinalu Pjesme Evrovizije, i to kao posljednje izvođače večeri.
Podsjetimo, Evrovizija 2026. održava se u Beču, u dvorani Wiener Stadthalle. Takmičenje će obuhvatiti dva polufinala 12. i 14. maja, dok je veliko finale zakazano za 16. maj 2026. godine, a Srbiju ove godine predstavlja bend Lavina.
Beč se sprema za spektakl: Scena za Evroviziju 2026. izgleda brutalno, isplivali prvi kadrovi
Anketa
Da li ćete gledati Evroviziju?
-
Ne, jer je sve sem muzičkog takmičenja
50% (1)
-
To me uopšte ne zanima!
0% (0)
-
Da, obožavam da gledam
50% (1)
-
Ne, razočaralo me je takmičenje
0% (0)
(Mondo.rs)