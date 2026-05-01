Beč se sprema za spektakl: Scena za Evroviziju 2026. izgleda brutalno, isplivali prvi kadrovi

Dok slavi svoju 70. godišnjicu, Pjesma Evrovizije još jednom potvrđuje da muzika ne poznaje granice, a fanovi iz cijelog svijeta spremaju da otputuju u Beč na "platinasto izdanje" najvećeg muzičkog događaja uživo na svijetu.

Veličanstvena scena za predstojeću, jubilarnu 70. Evroviziju u Beču je gotovo spremna da ugosti sve predstavnike zemalja učesnica.

Na zvaničnom sajtu Eurosonga na Instagramu osvanuli su prvi kadrovi kako će izgledati scena, kao i prateći svjetlosni efekti:

Obožavaoci iz više od 70 zemalja putuju u Beč

Dok slavi svoju 70. godišnjicu, Pjesma Evrovizije još jednom potvrđuje da muzika ne poznaje granice, jer se fanovi iz cijelog svijeta spremaju da otputuju u Beč na "platinasto izdanje" najvećeg muzičkog događaja uživo na svijetu.

Evropska radiodifuzna unija i ORF, otkrivaju da je 95.000 ulaznica rasprodato među fanovima iz 75 zemalja i teritorija širom svijeta, što dodatno potvrđuje globalnu popularnost ovog takmičenja. Beč 2026. godine ugostiće najveći broj gledalaca uživo na Pjesma Evrovizije u posljednjih nekoliko godina.

Objavljen je tačan redoslijed nastupa svih učesnika na Evroviziji, a srpske predstavnike - bend Lavinu slušamo u prvom polufinalu Pjesme Evrovizije, i to kao posljednje izvođače večeri.

Podsjetimo, Evrovizija 2026. održava se u Beču, u dvorani Wiener Stadthalle. Takmičenje će obuhvatiti dva polufinala 12. i 14. maja, dok je veliko finale zakazano za 16. maj 2026. godine, a Srbiju ove godine predstavlja bend Lavina.

