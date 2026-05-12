Pet zemalja se povuklo sa Evrovizije zbog učešća Izraela

Španija, Irska, Island, Holandija i Slovenija povukle su se sa izbora za pjesmu Evrovizije u znak protesta zbog učešća Izraela na takmičenju, objavio je list "Independent".

Domaćin ovogodišnje Evrovizije je Beč, polufinala takmičenja biće održana danas i u četvrtak, 14. maja, dok je finale zakazano za subotu, 16. maj.

Izrael će predstavljati kantautor Noam Betan sa pjesmom "Mišel". Evrovizija je međunarodno muzičko takmičenje koje se održava pod pokroviteljstvom Evropske radiodifuzne unije.

Prošle godine takmičenje je održano u Bazelu, a pobijedio je austrijski pjevač Johanes Pič.