Beč spreman za Evroviziju: Muzički tramvaj i 3.100 bicikala za iznajmljivanje

Za nekoliko dana u Beču, pod motom "United by Music" održava se 70. Pjesma Evrovizije (Eurovision Song Contest).

U gradu su posljednje pripreme u punom jeku, a i u javnom prostoru se već svuda osjeća evrovizijska atmosfera, bilo da su u pitanju mostovi na Dunavskom kanalu koji noću svijetle u bojama Evrovizije, biciklistička staza na trgu "Urban-Loric-Plac", stalci za bicikle u dizajnu Evrovizije, tramvaj bečkog gradskog prevoza ili šareni Kopa most na Dunavskom ostrvu.

U skladu sa bojama Pjesme Evrovizije 2026, mostovi na Dunavskom kanalu noću svijetle u ljubičastoj, plavoj i crvenoj boji.

Na Rosauer mostu postavljeno je posebno dizajnirano srce za kačenje popularnih katanaca za zaljubljene.

Posebni sadržaji očekuju posjetioce i na trgu "Urban-Loric-Plac" gdje su predviđeni muzički nastupi popularnih "Zvijezda metroa".

Već skoro devet godina, 150 "Zvijezda metroa" po uzoru na London oduševljava putnike bečkog gradskog prevoza živom muzikom na odabranim lokacijama. Tokom Pjesme Evrovizije, svih 9 lokacija na kojima nastupaju biće u znaku „70 godina Pjesme Evrovizije“. Na trgu Urban-Loritz-Platz kod stanice U6 Burgase-Štadthal, i na Karlsplacu će tramvaj bečkog gradskog prevoza tokom evrovizijske nedelje postati bina za međunarodne muzičare.

Trg "Urban-Loric-Plac" nije sređen samo muzički, već i vizuelno. Kao znak povezanosti muzike i održive mobilnosti, obojene su dvije biciklističke staze duge oko 40 metara u zvanične boje Evrovizije. Bicikl tokom Pjesme Evrovizije postaje glavno prevozno sredstvo do dvorane "Stadthalle", a istovremeno omogućava da se grad doživi iz nove perspektive.

Pod motom "jednom se registruj, vozi kad god želiš", širom grada dostupno je 3.100 bicikala za iznajmljivanje, kao i 300 električnih bicikala i bicikala sa sjedištima za djecu. Iznajmljivanje se obavlja jednostavno putem aplikacije, već od 35 centi za 30 minuta. Posebno brendirani stalci za bicikle na 60 lokacija šalju kreativnu poruku o aktivnoj mobilnosti sa sloganima „12 poena za bicikliranje“ i "Stojećim ovacijama za tvoj bicikl".

