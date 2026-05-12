Promijenjena pravila glasanja na Evroviziji 2026: Žiri primoran na strog ugovor

Večeras, 12. maja, održaće se prvo polufinalno veče Pjesme Evrovizije, a sreću će okušati 15 zemalja, između ostalog i Srbija, koja nastupa posljednja.

Pred nama je 70. jubilarna Pjesma Evrovizije, za koju je utrošeno čak 16 miliona evra.

Pet zemalja je odustalo od takmičenja zbog učečšća Izraela - Španija, Irska, Island, Holandija i Slovenija, a ove godine imamo i promjene u glasanju.

Ova godina donosi stari princip – o finalistima će ponovo odlučivati kombinacija glasova žirija i publike, sistem koji je bio na snazi do 2022. godine.

Pored toga, uvedene su sljedeće novine:

Nacionalni žiriji su prošireni sa pet na sedam članova, od kojih dvoje moraju biti starosti između 18 i 25 godina.

Članovi žirija moraju potpisati dokument o nepristrasnosti i zabrani dogovaranja i dijeljenja informacija.

Zanimanja članova žirija sada obuhvataju širi krug profesionalaca radi veće objektivnosti.

Od ove godine, sa jednog broja telefona ili jedne bankovne kartice biće dozvoljeno maksimalno 10 glasova, umjesto dosadašnjih 20, koliko je važilo do prošle godine.

Glasanje će biti omogućeno putem telefona, aplikacije, i onlajn-platforme ESC.vote, a pravo glasa imaće i publika iz država koje se ne takmiče (ostatak svijeta) u dva posebna kruga.

Ko nastupa 1. polufinalne večeri:

Moldavija: Satoshi – Viva, Moldova! Švedska: FELICIA – My System Hrvatska: LELEK – Andromeda Grčka: Akylas – Ferto Portugalija: Bandidos do Cante – Rosa Gruzija: Bzikebi – On Replay Finska: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin Crna Gora: Tamara Živković – Nova zora Estonija: Vanilla Ninja – Too Epic To Be True Izrael: Noam Bettan – Michelle Belgija: ESSYLA – Dancing on the Ice Litvanija: Lion Ceccah – Sólo quiero más San Marino: Senhit – Superstar Poljska: ALICJA – Pray Srbija: Lavina – Kraj mene

Drugo polufinalno veče je u četvrtak 14. maja, dok je finale u subotu, 16. maja od 21h.

