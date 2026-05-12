Promijenjena pravila glasanja na Evroviziji 2026: Žiri primoran na strog ugovor

Večeras, 12. maja, održaće se prvo polufinalno veče Pjesme Evrovizije, a sreću će okušati 15 zemalja, između ostalog i Srbija, koja nastupa posljednja.
Pred nama je 70. jubilarna Pjesma Evrovizije, za koju je utrošeno čak 16 miliona evra.
Pet zemalja je odustalo od takmičenja zbog učečšća Izraela - Španija, Irska, Island, Holandija i Slovenija, a ove godine imamo i promjene u glasanju.Izvor: Eurovision Song Contest/youtube
Ova godina donosi stari princip – o finalistima će ponovo odlučivati kombinacija glasova žirija i publike, sistem koji je bio na snazi do 2022. godine.
Pored toga, uvedene su sljedeće novine:
- Nacionalni žiriji su prošireni sa pet na sedam članova, od kojih dvoje moraju biti starosti između 18 i 25 godina.
- Članovi žirija moraju potpisati dokument o nepristrasnosti i zabrani dogovaranja i dijeljenja informacija.
- Zanimanja članova žirija sada obuhvataju širi krug profesionalaca radi veće objektivnosti.
- Od ove godine, sa jednog broja telefona ili jedne bankovne kartice biće dozvoljeno maksimalno 10 glasova, umjesto dosadašnjih 20, koliko je važilo do prošle godine.
- Glasanje će biti omogućeno putem telefona, aplikacije, i onlajn-platforme ESC.vote, a pravo glasa imaće i publika iz država koje se ne takmiče (ostatak svijeta) u dva posebna kruga.
Ko nastupa 1. polufinalne večeri:
- Moldavija: Satoshi – Viva, Moldova!
- Švedska: FELICIA – My System
- Hrvatska: LELEK – Andromeda
- Grčka: Akylas – Ferto
- Portugalija: Bandidos do Cante – Rosa
- Gruzija: Bzikebi – On Replay
- Finska: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin
- Crna Gora: Tamara Živković – Nova zora
- Estonija: Vanilla Ninja – Too Epic To Be True
- Izrael: Noam Bettan – Michelle
- Belgija: ESSYLA – Dancing on the Ice
- Litvanija: Lion Ceccah – Sólo quiero más
- San Marino: Senhit – Superstar
- Poljska: ALICJA – Pray
- Srbija: Lavina – Kraj mene
Drugo polufinalno veče je u četvrtak 14. maja, dok je finale u subotu, 16. maja od 21h.
