Promijenjena pravila glasanja na Evroviziji 2026: Žiri primoran na strog ugovor

Autor Dragana Božić
Večeras, 12. maja, održaće se prvo polufinalno veče Pjesme Evrovizije, a sreću će okušati 15 zemalja, između ostalog i Srbija, koja nastupa posljednja.

Pred nama je 70. jubilarna Pjesma Evrovizije, za koju je utrošeno čak 16 miliona evra.

Pet zemalja je odustalo od takmičenja zbog učečšća Izraela - Španija, Irska, Island, Holandija i Slovenija, a ove godine imamo i promjene u glasanju. 

Ova godina donosi stari princip – o finalistima će ponovo odlučivati kombinacija glasova žirija i publike, sistem koji je bio na snazi do 2022. godine.

Pored toga, uvedene su sljedeće novine:

  • Nacionalni žiriji su prošireni sa pet na sedam članova, od kojih dvoje moraju biti starosti između 18 i 25 godina.
  • Članovi žirija moraju potpisati dokument o nepristrasnosti i zabrani dogovaranja i dijeljenja informacija.
  • Zanimanja članova žirija sada obuhvataju širi krug profesionalaca radi veće objektivnosti.
  • Od ove godine, sa jednog broja telefona ili jedne bankovne kartice biće dozvoljeno maksimalno 10 glasova, umjesto dosadašnjih 20, koliko je važilo do prošle godine.
  • Glasanje će biti omogućeno putem telefona, aplikacije, i onlajn-platforme ESC.vote, a pravo glasa imaće i publika iz država koje se ne takmiče (ostatak svijeta) u dva posebna kruga.

Ko nastupa 1. polufinalne večeri: 

  1. Moldavija: Satoshi – Viva, Moldova!
  2. Švedska: FELICIA – My System
  3. Hrvatska: LELEK – Andromeda
  4. Grčka: Akylas – Ferto
  5. Portugalija: Bandidos do Cante – Rosa
  6. Gruzija: Bzikebi – On Replay
  7. Finska: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin
  8. Crna Gora: Tamara Živković – Nova zora
  9. Estonija: Vanilla Ninja – Too Epic To Be True
  10. Izrael: Noam Bettan – Michelle
  11. Belgija: ESSYLA – Dancing on the Ice
  12. Litvanija: Lion Ceccah – Sólo quiero más
  13. San Marino: Senhit – Superstar
  14. Poljska: ALICJA – Pray
  15. Srbija: Lavina – Kraj mene

Drugo polufinalno veče je u četvrtak 14. maja, dok je finale u subotu, 16. maja od 21h.

