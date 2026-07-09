Bogata kolekcija čuvenih Birkin torbi Erlinga Holanda pokrenula je raspravu na društvenim mrežama.

Izvor: Leonardo Fernandez / Getty images / Profimedia

Fotografije Erlinga Holanda poslednjih dana preplavile su društvene mreže, ali ovoga puta razlog nisu samo njegovi sportski uspjesi. Umesto toga, pažnju javnosti privukla je njegova kolekcija luksuznih Birkin torbi.

Iako su mnogi ostali iznenađeni prizorom Holanda sa torbom koja se decenijama smatra jednim od najprestižnijih ženskih modnih komada, modni stručnjaci smatraju da ovo nije izuzetak, već još jedan dokaz da granice između muške i ženske mode postaju sve manje važne.

Vidi opis Stil Erlinga Holanda podijelio javnost: Ovo su do sada nosile samo žene, a košta kao automobil Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Vegard Grøtt / Bildbyran Photo Agency / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Vegard Grøtt / Bildbyran Photo Agency / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Leonardo Fernandez / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Leonardo Fernandez / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: NTB, NTB / Alamy / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Vegard Grøtt / Bildbyran Photo Agency / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Vegard Grøtt / Bildbyran Photo Agency / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Zašto su Birkin torbe modni fenomen?

Iza imena jedne od najpoznatijih torbi na svijetu krije se zanimljiva priča. Birkin je dobila ime po britanskoj glumici i pjevačici Džejn Birkin, koja je početkom osamdesetih godina slučajno sjedila pored tadašnjeg direktora modne kuće Hermes, Žan-Luja Dima tokom jednog ljeta.

Birkin se požalila da ne može da pronađe "praktičnu, ali elegantnu kožnu torbu" koja bi odgovarala njenom životnom stilu. Taj razgovor inspirisao je nastanak modela koji će kasnije postati jedan od najprepoznatljivijih simbola luksuza.

Razlog zbog kog je Birkin torba toliko skupa nije samo njeno ime, već kombinacija ručne izrade, rijetkih materijala i ograničene dostupnosti. Svaka torba izrađuje se ručno, a za jedan primjerak potrebno je mnogo sati rada iskusnih zanatlija. Koriste se najkvalitetnije kože, uključujući i rijetke vrste poput krokodilske, dok su pojedini modeli ukrašeni zlatom i dragim kamenjem. Zato je Birkin komad koji mnogi kolekcionari posmatraju kao investiciju čija vrijednost vremenom može da raste.

@alo.and.law Erling Haaland’s Birkin Collection. 👀 Se le han visto varias piezas tipo Birkin y HAC que en el mercado de reventa pueden alcanzar cifras altísimas. 1. Hermès HAC 50 “Endless Road” aprox. $45,500 USD 2. Hermès Black and Orange H Togo HAC Casaque Birkin 40 aprox. $33,000 USD 3. Hermès Toile / Canvas HAC Birkin 40 aprox. $37,500 USD 4. Hermès Evercalf Toile Cargo Haut à Courroies Birkin 40 aprox. $50,000 USD 5. Hermès Togo Leather Birkin 50 negra aprox. $56,800 USD 6. Hermès HAC Rock / Black Multipocket HAC 50 entre $68,000 y $69,500 USD aprox. 7. Hermès Birkin 25 Box aprox. $32,000 USD Total aproximado de la colección: entre $322,800 y $324,300 USD. Hoy los futbolistas no comunican solo con el uniforme o los goles, también con lo que llevan fuera de la cancha.❤️ #ErlingHaaland #haaland #norway #Mundial2026 #worldcup ♬ som original - Antalotti

Trendseteri često godinama čekaju priliku da dođu do željenog modela, dok se početne cijene Birkin torbi kreću od oko 10.000 evra. Međutim, najređi primjerci, napravljeni od egzotične kože ili ukrašeni dragocjenim materijalima, mogu da dostignu cijenu od nekoliko stotina hiljada evra na aukcijama.

Ono što je posebno zanimljivo jeste činjenica da se posljednjih godina sve više muškaraca odlučuje upravo za ovakav modni detalj. Među njima su i pjevači Farel Vilijams, Hari Stajls i reper Ejsep Roki koji su odavno pokazali da luksuzne torbe više nisu pitanje pola, već ličnog stila.

Zbog toga Holandove fotografije nisu pokrenule samo raspravu o modi, već i o promjeni načina na koji danas doživljavamo muževnost. Sportisti su nekada uglavnom isticali skupe satove, automobile i odijela, dok danas sve češće pažnju privlače modnim izborima koji su donedavno bili nezamislivi za muškarce iz svijeta profesionalnog sporta.

Reakcije na društvenim mrežama bile su, očekivano, podijeljene. Dok jedni smatraju da je Birkin torba još jedan luksuzni komad koji nema veze sa polom, drugi vjeruju da ovakvi modni izbori predstavljaju kraj tradicionalnih pravila oblačenja. Koje je vaše mišljenje?

(MONDO)