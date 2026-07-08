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Sestra Erlinga Halanda srušila mreže: Slika poslije utakmice postala viralna, ljudi ne vjeruju koliko liče (Foto)

Sestra Erlinga Halanda srušila mreže: Slika poslije utakmice postala viralna, ljudi ne vjeruju koliko liče (Foto)

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Pojavila se sestra Erlinga Halanda i zapalila internet! Ljudi ne mogu da vjeruju koliko liče.

Sestra Erlinga Halanda hit na mrežama: Svi pričaju o Gabrijele Izvor: Instagram/gabriellehaaland

Dok Erling Holand briljira na Svjetskom prvenstvu 2026. godine, pažnju javnosti neočekivano je privukla njegova starija sestra Gabrijele.

Njihova fizička sličnost postala je pravi hit na društvenim mrežama, a mnogi su Gabrijele nazvali "ženskom verzijom Holanda".

Nakon jedne od utakmica reprezentacije Norveške, na Instagramu su se pojavile porodične fotografije na kojima slavni napadač pozira sa najbližima. Međutim, umjesto da u centru pažnje bude jedan od najboljih fudbalera današnjice, korisnici društvenih mreža počeli su da komentarišu njegovu sestru Gabrijele Braut Holand.

Evo kako ona izgleda:

Za svega nekoliko minuta fotografije su postale viralne. Brojni komentari nizali su se ispod objava, a mnogi nisu mogli da vjeruju koliko brat i sestra liče jedno na drugo.

Udala se za fudbalera

Gabrijele je potpuno drugačija od svog slavnog brata kada je riječ o životnom stilu. Rođena je 9. januara 1998. godine i dvije je godine starija od Erlinga. Umjesto reflektora i fudbalske slave, izabrala je miran i povučen život u Norveškoj, gdje radi kao zdravstvena radnica.

Njen Instagram profil, koji danas prati više od 177.000 ljudi, uglavnom je ispunjen porodičnim fotografijama i uspomenama sa putovanja. Uprkos velikom interesovanju javnosti, ne pokušava da gradi karijeru influenserke, već privatnost i dalje stavlja na prvo mjesto.

Pogledajte njene slike:

2020. godine se udala za norveškog fudbalera Jana Gunara Eidea, s kojim je dobila sina i ćerku.

Među najomiljenijim fotografijama na njenom profilu nalaze se upravo one na kojima Erling provodi vrijeme sa svojim sestrićem i pokazuje svoju nježniju, porodičnu stranu.

Priča o Gabrijele ponovo je skrenula pažnju i na sportsku porodicu. Halandov otac, Alf-Inge "Alfi" Haland, bio je uspješan profesionalni fudbaler koji je nastupao za Notingem Forest, Lids junajted i Mančester siti.

Igrao je na pozicijama veznog i odbrambenog igrača, a upravo u dresu Sitija ostavio je dubok trag – kluba u kojem danas njegov sin Erling piše istoriju i obara brojne rekorde.

(Večernji, MONDO)

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Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

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