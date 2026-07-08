Pojavila se sestra Erlinga Halanda i zapalila internet! Ljudi ne mogu da vjeruju koliko liče.
Dok Erling Holand briljira na Svjetskom prvenstvu 2026. godine, pažnju javnosti neočekivano je privukla njegova starija sestra Gabrijele.
Njihova fizička sličnost postala je pravi hit na društvenim mrežama, a mnogi su Gabrijele nazvali "ženskom verzijom Holanda".
Nakon jedne od utakmica reprezentacije Norveške, na Instagramu su se pojavile porodične fotografije na kojima slavni napadač pozira sa najbližima. Međutim, umjesto da u centru pažnje bude jedan od najboljih fudbalera današnjice, korisnici društvenih mreža počeli su da komentarišu njegovu sestru Gabrijele Braut Holand.
Evo kako ona izgleda:
Za svega nekoliko minuta fotografije su postale viralne. Brojni komentari nizali su se ispod objava, a mnogi nisu mogli da vjeruju koliko brat i sestra liče jedno na drugo.
Udala se za fudbalera
Gabrijele je potpuno drugačija od svog slavnog brata kada je riječ o životnom stilu. Rođena je 9. januara 1998. godine i dvije je godine starija od Erlinga. Umjesto reflektora i fudbalske slave, izabrala je miran i povučen život u Norveškoj, gdje radi kao zdravstvena radnica.
Njen Instagram profil, koji danas prati više od 177.000 ljudi, uglavnom je ispunjen porodičnim fotografijama i uspomenama sa putovanja. Uprkos velikom interesovanju javnosti, ne pokušava da gradi karijeru influenserke, već privatnost i dalje stavlja na prvo mjesto.
Pogledajte njene slike:
Sestra Erlinga Halanda srušila mreže: Slika poslije utakmice postala viralna, ljudi ne vjeruju koliko liče (Foto)
2020. godine se udala za norveškog fudbalera Jana Gunara Eidea, s kojim je dobila sina i ćerku.
Među najomiljenijim fotografijama na njenom profilu nalaze se upravo one na kojima Erling provodi vrijeme sa svojim sestrićem i pokazuje svoju nježniju, porodičnu stranu.
Priča o Gabrijele ponovo je skrenula pažnju i na sportsku porodicu. Halandov otac, Alf-Inge "Alfi" Haland, bio je uspješan profesionalni fudbaler koji je nastupao za Notingem Forest, Lids junajted i Mančester siti.
Igrao je na pozicijama veznog i odbrambenog igrača, a upravo u dresu Sitija ostavio je dubok trag – kluba u kojem danas njegov sin Erling piše istoriju i obara brojne rekorde.
(Večernji, MONDO)