Holand je sa dva gola predvodio Norvešku do pobede nad Senegalom. Otkrijte kako su 'vikinzi' postali opasnost za rivale na turniru.

Izvor: JOHN ANGELILLO / UPI / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Norveške novi je učesnik šesnaestine finala Svjetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi pošto je prethodne večeri bila bolja od Senegala 3:2 u Nju Džerziju. Kao i u prvoj utakmici na turniru protiv Jordana, Norveška je opet demonstrirala da je ofanzivna sila i da golove daje kao na traci, što smo doduše vidjeli i u kvalifikacijama.

Tako se ni protiv Senegala nije mučila, lako je stvarala šanse, a nije problem i kada ima ko da ih realizuje. Tako je i na ovoj utakmici Erling Haland postigao dva gola, pa je sada već na četiri - kao i Mbape - i imaju jedan manje od Mesija.

Vidi opis Sve je prštalo: Haland je zvijer, a Norveška opasnost iz sjenke Mundijal 2026, Norveška, Senegal Mundijal 2026, Norveška, Senegal Mundijal 2026, Norveška, Senegal Mundijal 2026, Norveška, Senegal Mundijal 2026, Norveška, Senegal Mundijal 2026, Norveška, Senegal Mundijal 2026, Norveška, Senegal Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: JOHN ANGELILLO / UPI / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Marcel ter Bals / DeFodi Images / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Marc Schueler / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: TIMOTHY A. CLARY / AFP / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Vegard Grøtt / Bildbyran Photo Agency / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Norveška je inače povela u 43. minutu golom rezerviste Pedersena, koji je zamijenio povrijeđenog desnog beka Rijersona već na startu meča, što može biti problem za Norvežane u nastavku turnira. Po povratku s pauze, odmah u 48. minutu, Haland je postigao svoj prvi gol, a nakon pogotka Ismaila Sara u 53. za Senegal - potrudio se da "vikinzi" opet brzo odu na dva gola razlike.

Tako je u 58. minutu iskoristio dodavanje Berga za visokih 3:1 na semaforu, da bi Ismaila Sar tek u trećem minutu nadoknade uspio da ublaži poraz Senegala koji ima nula bodova, ali još može da prođe dalje ako ubjedljivo pobijedi Irak.

Norveška - Senegal 3:2 Izvor: TV Arena sport

Po onome što smo vidjeli do sada od Senegala, to i nije tako loše, dok je Norveška zaista opravdala ulogu "favorita iz sjenke", kao jedna od rijetkih reprezentacija. Turska i Ekvador su recimo potpuno razočarale, dok je Norveška makar ofanzivno ostavila utisak ekipe koju biste željeli da izbjegnete na žrijebu.

Upravo zato će biti jako zanimljiv duel Francuske i Norveške za prvo mjesto u grupi, 26. juna u 21.00.



