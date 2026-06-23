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Sve je prštalo: Haland je zvijer, a Norveška opasnost iz sjenke

Sve je prštalo: Haland je zvijer, a Norveška opasnost iz sjenke

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Holand je sa dva gola predvodio Norvešku do pobede nad Senegalom. Otkrijte kako su 'vikinzi' postali opasnost za rivale na turniru.

Erling Haland dao dva gola u pobjedi Norveške protiv Senegala 3:2 Izvor: JOHN ANGELILLO / UPI / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Norveške novi je učesnik šesnaestine finala Svjetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi pošto je prethodne večeri bila bolja od Senegala 3:2 u Nju Džerziju. Kao i u prvoj utakmici na turniru protiv Jordana, Norveška je opet demonstrirala da je ofanzivna sila i da golove daje kao na traci, što smo doduše vidjeli i u kvalifikacijama.

Tako se ni protiv Senegala nije mučila, lako je stvarala šanse, a nije problem i kada ima ko da ih realizuje. Tako je i na ovoj utakmici Erling Haland postigao dva gola, pa je sada već na četiri - kao i Mbape - i imaju jedan manje od Mesija.

Norveška je inače povela u 43. minutu golom rezerviste Pedersena, koji je zamijenio povrijeđenog desnog beka Rijersona već na startu meča, što može biti problem za Norvežane u nastavku turnira. Po povratku s pauze, odmah u 48. minutu, Haland je postigao svoj prvi gol, a nakon pogotka Ismaila Sara u 53. za Senegal - potrudio se da "vikinzi" opet brzo odu na dva gola razlike.

Tako je u 58. minutu iskoristio dodavanje Berga za visokih 3:1 na semaforu, da bi Ismaila Sar tek u trećem minutu nadoknade uspio da ublaži poraz Senegala koji ima nula bodova, ali još može da prođe dalje ako ubjedljivo pobijedi Irak.

Norveška - Senegal 3:2
Izvor: TV Arena sport

Po onome što smo vidjeli do sada od Senegala, to i nije tako loše, dok je Norveška zaista opravdala ulogu "favorita iz sjenke", kao jedna od rijetkih reprezentacija. Turska i Ekvador su recimo potpuno razočarale, dok je Norveška makar ofanzivno ostavila utisak ekipe koju biste željeli da izbjegnete na žrijebu.

Upravo zato će biti jako zanimljiv duel Francuske i Norveške za prvo mjesto u grupi, 26. juna u 21.00.



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Mundijal 2026 Norveška Senegal Erling Haland

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