Erling Haland se ne hrani kao vi: 6 puta dnevno jede, a šokiraće vas šta drži u frižideru

Norvežanin Erling Haland ima prilično čudan jelovnik, a mnoge namirnice nisu za svačiji želudac.

Izvor: Powerpics / Alamy / Profimedia

Norveška je na pogon Erlinga Halanda izbacila petostrukog šampiona svijeta, Brazil i cijela planeta je još jednom na djelu vidjela nezaustavljivu "zvijer" i igrača za velika djela. As Mančester sitija je jedinstvena ličnost u profesionalnom sportu, a mnogi se pitaju odakle mu tolika snaga i koja je tajna njegove ubojitosti.

Ključ je u posebnoj ishrani koju godinama precizno planira, a tu je i nekoliko prilično iznenađujućih namirnica koje bi se malo ko usudio da proba. Njegove fizičke predispozicije mu daju veliku potporu, ali setimo se samo kako je izgledao na samom startu karijere... Uspio je da svoje tijelo pretvori u mašinu za postizanje golova, što je postigao prilično čudnim "menijem".

Šta jede Haland?

Haland jede šest obroka dnevno i uglavnom svoju ishranu bazira na piletini i tjesteninama bez soli i ulja, konzumira dosta ribe i morskih plodova, ali tu su i manje zdravi obroci koje jede povremeno. Holand sebi dozvoljava da se "počasti" hranom koju jedu obični "smrtnici", ali sve je dozvoljeno u određenim količinama.

"Volim kebab. Ne jedem ga stalno, već nekoliko puta godišnje i to uglavnom kada sam kod kuće, to mi je i dalje omiljena hrana", rekao je Holand u jednom intervjuu i otkrio da ga najčešće konzumira kada odmara kod kuće u norveškom gradu Brineu, gdje je navikao da prosto uživa u hrani.

"Iskreno, jedem kao konj", pričao je Holand o svojoj ishrani: "Zaista volim mnogo da jedem, a naročito volim čokoladnu tortu. Kada sam došao u Molde 2017. godine bio sam visok 187 centimetara. Kada sam odlazio, a to je dvije godine kasnije, imao sam 193 centimetra i 20 kilograma više", šokirao je javnost Norvežanin dok je igrao u Dortmundu, a jednom prilikom je njegov nekadašnji saigrač Ruben Gabrijelsen otkrio kako se Holand "napucao".

"Kada je 2017. godine došao u klub bio je nizak i iskreno nije bio tako dobar. Pomislio sam, možda će moći da igra u Norveškoj. Kada se vratio u klub, bio je jeb**o ogroman. Bio je kao životinja i ubijao je sve na treningu. Svi su se smijali i pitali ko je ovaj čovjek? Od tog trenutka se sve promijenilo...".

Posebno šokantna scena dogodila se pre nekoliko godina kada je Holanda posjetio bivši norveški fudbaler Jan Age Fjortoft, danas novinar. Holand je pred njim otvorio frižider i odatle izvadio iznutrice koje bi se malo ko usudio da proba.

"Čekaj, šta je to? Srce? I ti to jedeš? I jetru...", ostao je u šoku Fjortoft kada je Haland donio zamrznuto meso iz svog frižidera, poručivši da je to hrana koju često konzumira.

"Brinem o svom tijelu, zato jedem najkvalitetnije proizvode. Mnogi su skeptični prema konzumaciji ove vrste mesa, tvrdeći da nije zdravo. Ja ovo meso dobijam od dobavljača čije životinje se hrane na otvorenom i u njihovom tijelu nema hemije", poručio je Haland dok se hvalio mesom iz frižidera.

"Takođe, počeo sam da filtriram vodu. Mislim da od toga moje tijelo ima velike koristi. Prvo što uradim ujutru je svojim očima dam malo sunca i mislim da je to dobro za dnevni ritam", ispričao je Holand jednom prilikom.

Očigledno je da Haland vrlo dobro zna šta odgovara njegovom tijelu i ne prepisuje slijepo zdrave jelovnike koje preporučuju nutricionisti i ostali stručnjaci koji se bave ishranom sportista, ali nema sumnje da ovo i nije za svačiji želudac...