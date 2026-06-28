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Najlakši način da se riješite vinskih mušica iz kuhinje: Sve što vam treba vjerovatno već imate u kući

Najlakši način da se riješite vinskih mušica iz kuhinje: Sve što vam treba vjerovatno već imate u kući

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Stvar ukusa
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Riješite se vinskih mušica lako i brzo uz sastojke koje već imate kod kuće. Saznajte kako da napravite efikasnu zamku.

kako se riješiti vinskih mušica u kući Izvor: Shutterstock

Sitne vinske mušice često se pojavljuju tokom toplijih mjeseci, naročito oko zrelog voća, kanti za otpatke i sudopera. Razmnožavaju se veoma brzo, pa je važno reagovati čim ih primijetite.

Dobra vijest je da vam za njihovo uklanjanje nije potrebno ništa komplikovano, dovoljno je nekoliko sastojaka koje vjerovatno već imate u kuhinji.

Napravite jednostavnu zamku

U manju čašu ili teglicu sipajte malo jabukovog sirćeta, a zatim dodajte nekoliko kapi deterdženta za pranje sudova. Preko otvora stavite providnu foliju i učvrstite je gumicom, pa čačkalicom napravite nekoliko sitnih rupica.

Miris fermentisanog sirćeta privući će mušice, one će ući kroz otvore, ali će zbog deterdženta izgubiti površinski napon tečnosti i ostati zarobljene u zamci.

Važno:

Zamku sa jabukovim sirćetom mijenjajte na svaka dva do tri dana kako bi ostala efikasna.

Uklonite izvor koji ih privlači

Sama zamka neće riješiti problem ako u kuhinji ostanu prezrelo voće, ostaci hrane ili otvorene posude sa sokovima i alkoholnim pićima. Redovno bacajte voće koje je počelo da propada i održavajte radne površine čistim.

Ne zaboravite sudoperu i kantu za smeće

Vinske mušice često polažu jaja u vlažnim mjestima bogatim organskim ostacima. Zato je važno redovno prati kantu za otpatke i povremeno očistiti odvod sudopere kako biste uklonili moguće mjesto za razmnožavanje.

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Čuvajte voće na pravi način

Tokom ljeta zrelo voće je bolje držati u frižideru ili ga potrošiti što prije. Tako ćete smanjiti mogućnost fermentacije koja privlači ove dosadne insekte.

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