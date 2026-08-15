Znate li koji je ovo insekt? Prepoznate ujed ose, pčele ili stršljena i kako da ublažite tegobe

Od dosadnih komaraca do opasnih stršljena: Detaljan vodič kroz simptome najčešćih ujeda i savjeti za prvu pomoć

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Prepoznavanje uboda insekata ključno je za adekvatno liječenje i sprečavanje ozbiljnijih alergijskih reakcija. Mjesto na kojem se nalazite često vam može pomoći da otkrijete ko vas je ujeo – na primjer, komarce ćete češće sresti blizu stajaće vode, dok se insekati poput buva i krpelja kriju u travi. Prva pomoć kod većine ujeda i uboda podrazumeva pranje zahvaćenog mjesta i primjenu leda kako bi se smanjili otok i bol, uz obavezno praćenje eventualnih znakova teških alergijskih reakcija.

Pročitajte kako izgledaju najčešći ujedi insekata i šta treba preduzeti u tim situacijama.

1. Komarci

Komarci se hrane nektarom, biljnim sokovima i šećerima iz prirode, ali kada ženka postane polno zrela, potrebni su joj sastojci krvi zbog proteina i krvi u njoj. One mogu i da prenesu opasne bolesti sa životinja poput malarije i zika virusa. Pljuvačka komarca sadrži proteine koji izazivaju crvene i uporne kvržice koje svrbe. Alergija na ujed komarca je retka, ali može izazvati osip, veći otok i modrice.

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Šta preduzeti: Operite mjesto ujeda sapunom i vodom, stavite hladne obloge ili led da smanjite otok i izbjegavajte češljanje kako ne biste izazvali iritaciju. Po potrebi popijte antihistaminik ili nanesite kremu protiv svraba.

2. Pčele

Pčele obično nisu agresivne, ali će ubosti ako ih ugrozite ili slučajno nagazite. Pčelinja žaoka ima zupce, što znači da ostaje u koži nakon uboda i nastavlja da ispušta otrov, zbog čega je važno izvaditi je što prije.

ubod pčele otečeno lice

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Šta preduzeti: Žaoku uklonite odmah tako što ćete je sastrugati nokatom ili ivicom kreditne kartice (nemojte je stiskati prstima). Operite mjesto sapunom i vodom i stavite led.

3. Ose

Ose bodu ako ih uznemirite. Pošto ne ostavljaju žaoku, mogu da ubadaju više puta. Mesto uboda može da svrbi, bude toplo na dodir i blago otečeno.

osa

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Šta preduzeti: Temeljno operite mjesto, stavite led i popijte lijek protiv bolova ako je potrebno. Ako vas je oaza ubola u ruku ili nogu, držite taj dio tijela podignut.

4. Stršljeni

Stršljeni mogu da budu izuzetno agresivni i ubadaju uzastopno više puta ako se osjete ugroženi. Unose znatno veću količinu i jači otrov koji sadrži visok nivo acetilholina, što izaziva izuzetno jak bol, masivan otok i veći rizik od sistemskih reakcija.

stršljen

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Šta preduzeti: Obavezno i dugotrajno stavljanje leda (15 minuta, pa pauza) sve dok se osjeća toplota na mjestu ujeda. Podignite ekstremitet, preventivno uzmite antihistaminik i lek protiv bolova i strogo pratite stanja narednih 48 sati. Svako širenje otoka preko deset centimetara, malaksalost ili stezanje u grlu zahtijeva hitnu medicinsku pomoć.