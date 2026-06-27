Kako odbiti bube, komarce i miševe od dvorišta i kuće: Ovih 7 stvari držite što dalje

Čak i vrlo mala količina stajaće vode može postati leglo komaraca, dok bubašvabe obožavaju kartonske kutije u ostavama i dvorištima.
- Stajaća voda je najveći mamac za komarce, pa je treba redovno uklanjati sa svih mjesta gdje se zadržava.
- Organski otpad, prljav roštilj, ogrijevno drvo i kartonske kutije pružaju hranu i sklonište insektima i glodarima, zbog čega ih treba održavati čistim i pravilno skladištiti.
- Hrana za ljubimce, prosuto sjeme za ptice i loše zatvorene kante za smeće privlače mrave, bubašvabe i glodare, pa ih je važno redovno čistiti i uklanjati ostatke hrane.
Štetočine poput komaraca, mrava, bubašvaba i glodara često pronalaze idealne uslove za život upravo u dvorištima. Dobra vijest je da uklanjanjem nekoliko uobičajenih "mamaca" možete značajno smanjiti njihov broj i spriječiti da se približe vašem domu.
1. Stajaća voda
Čak i vrlo mala količina vode može postati leglo komaraca. Pojilice za ptice, podmetači za saksije, dječji bazeni, oluci i udubljenja u zemlji gdje se zadržava voda posebno su problematični. Ispraznite stajaću vodu najmanje jednom nedjeljno i redovno čistite oluke.
2. Mokro lišće i organski otpad
Gomile lišća, pokošena trava i kompost privlače različite insekte jer im pružaju vlagu i zaklon. Redovno uklanjajte biljni otpad i kompost držite u zatvorenim komposterima.
3. Prljav roštilj
Masnoća i ostaci hrane na roštilju predstavljaju pravi mamac za mrave, ose, muve i glodare. Nakon svake upotrebe dobro očistite roštilj i prekrijte ga kada nije u upotrebi.Izvor: Shutterstock
4. Naslagano ogrijevno drvo
Drva složena direktno na zemlji često postaju sklonište za mrave, miševe, ose i druge štetočine. Drva držite podignuta od tla i što dalje od kuće.
5. Kartonske kutije
Bubašvabe posebno vole karton jer se hrane ljepilom kojim je spojen, a talasasta struktura pruža idealno mjesto za skrivanje i razmnožavanje. Ne skladištite kartonske kutije napolju i, kada je moguće, koristite plastične kutije sa poklopcem.
6. Posude sa hranom za ljubimce i prosuto sjeme za ptice
Ostaci hrane privlače mrave, bubašvabe, miševe i pacove. Uklonite posude sa hranom tokom noći i redovno čistite prostor oko hranilica za ptice.
7. Kante za smeće koje se ne zatvaraju dobro
Otvorene ili oštećene kante predstavljaju izvor hrane za glodare i mnoge insekte. Koristite kante sa čvrstim poklopcima i redovno ih čistite kako biste uklonili ostatke hrane i pića.