Kako odbiti bube, komarce i miševe od dvorišta i kuće: Ovih 7 stvari držite što dalje

Čak i vrlo mala količina stajaće vode može postati leglo komaraca, dok bubašvabe obožavaju kartonske kutije u ostavama i dvorištima.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Stajaća voda je najveći mamac za komarce, pa je treba redovno uklanjati sa svih mjesta gdje se zadržava.

Organski otpad, prljav roštilj, ogrijevno drvo i kartonske kutije pružaju hranu i sklonište insektima i glodarima, zbog čega ih treba održavati čistim i pravilno skladištiti.

Hrana za ljubimce, prosuto sjeme za ptice i loše zatvorene kante za smeće privlače mrave, bubašvabe i glodare, pa ih je važno redovno čistiti i uklanjati ostatke hrane.

Štetočine poput komaraca, mrava, bubašvaba i glodara često pronalaze idealne uslove za život upravo u dvorištima. Dobra vijest je da uklanjanjem nekoliko uobičajenih "mamaca" možete značajno smanjiti njihov broj i spriječiti da se približe vašem domu.

1. Stajaća voda

Čak i vrlo mala količina vode može postati leglo komaraca. Pojilice za ptice, podmetači za saksije, dječji bazeni, oluci i udubljenja u zemlji gdje se zadržava voda posebno su problematični. Ispraznite stajaću vodu najmanje jednom nedjeljno i redovno čistite oluke.

2. Mokro lišće i organski otpad

Gomile lišća, pokošena trava i kompost privlače različite insekte jer im pružaju vlagu i zaklon. Redovno uklanjajte biljni otpad i kompost držite u zatvorenim komposterima.

3. Prljav roštilj

Masnoća i ostaci hrane na roštilju predstavljaju pravi mamac za mrave, ose, muve i glodare. Nakon svake upotrebe dobro očistite roštilj i prekrijte ga kada nije u upotrebi.

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4. Naslagano ogrijevno drvo

Drva složena direktno na zemlji često postaju sklonište za mrave, miševe, ose i druge štetočine. Drva držite podignuta od tla i što dalje od kuće.

5. Kartonske kutije

Bubašvabe posebno vole karton jer se hrane ljepilom kojim je spojen, a talasasta struktura pruža idealno mjesto za skrivanje i razmnožavanje. Ne skladištite kartonske kutije napolju i, kada je moguće, koristite plastične kutije sa poklopcem.

6. Posude sa hranom za ljubimce i prosuto sjeme za ptice

Ostaci hrane privlače mrave, bubašvabe, miševe i pacove. Uklonite posude sa hranom tokom noći i redovno čistite prostor oko hranilica za ptice.

7. Kante za smeće koje se ne zatvaraju dobro

Otvorene ili oštećene kante predstavljaju izvor hrane za glodare i mnoge insekte. Koristite kante sa čvrstim poklopcima i redovno ih čistite kako biste uklonili ostatke hrane i pića.