Trikovi za maksimalni prinos krastavca: 4 stvari su obavezne

U ovom periodu najveći problem krastavca su plamenjača i pepelnica.

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Pravilna prihrana garantuje češće cvjetanje i veći prinos.

Krastavcu je neophodno mnogo vode tokom vrelih ljetnih dana.

Ako su listovi krastavca blijedi ili žuti, vjerovatno mu nedostaje magnezijum.

Hrskav i osvežavajući ukus krastavca neizostavan je dodatak uz svaki ljetni ručak, pa se oni koji ga gaje trude da mu maksimalno produže sezonu cvjetanja i rađanja.

Kako biste izvukli maksimum iz svake sadnice, savjetuje se pravilno đubrenje, orezivanje i redovno zalivanje.

Najbolje đubrivo za krastavce

Krastavcima je tokom sezone rađanja potrebno najviše kalijuma, azota i fosfora, kao i magnezijuma. Koristite vodotopiva đubriva bogata kalijumom koja direktno utiču na formiranje i kvalitet plodova. Mnogi koriste prihranu do drvenog pepela jer se vjeruje da je fantastičan izvor kalijuma. Razmutite 1 čašu pepela u 10 litara vode, ostavite da odstoji 24 sata i zalijte korijen, piše Najžena.

Možete da koristite i magnezijum sulfat (Epsom so): Ukoliko su listovi blijedi ili žuti, dodajte jednu kašiku Epsom soli na kantu vode. Magnezijum će brzo povratiti zelenu boju listova i dati im snagu za fotosintezu.

Orezivanje

Uklanjanje starih dijelova preusmjerava energiju biljke na nove izdanke. Oštrim makazama uklonite sve požutjele, suve i bolesne listove. Odstranite prve donje izdanke i cvjetove ako želite da biljka ojača vegetativno ili ako primijetite da stagnira.

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Redovno zalivanje

Krastavac sadrži više od 95% vode i ima plitak korijen, pa mu je u toplim danima neophodno redovno vlaženje. Zalivajte isključivo odstajalom i toplom vodom, nikada hladnom direktno iz crijeva, kako ne biste izazvali šok. Zalivajte u korijenu, izbjegavajući kvašenje listova, čime se sprečava razvoj plamenjače.

Zaštita od bolesti

Da bi krastavac ponovo rodio, mora da ostane zdrav. Najčešći neprijatelji u ovom periodu su plamenjača i pepelnica. Tretirajte biljke preventivno prirodnim preparatima na bazi surutke i joda ili rastvorom sode bikarbone i malo tečnog sapuna (1 kašika sode na litar vode).