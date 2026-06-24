Viralni trik sa zaleđenom flašom čuva baštu na 35+: Pravi se za 5 minuta, a spašava biljke od toplotnog šoka

Trik sa zaleđenom flašom je oduševio baštovane jer spasava biljke od žege i velikih vrućina.

Izvor: Shutterstock

Kada stignu letnji toplotni talasi, baštovani i ljubitelji saksijskog cvijeća suočavaju se sa istim problemom: zemlja se toliko usija da voda koju sipate ispari prije nego što uopšte stigne do korijena. Međutim, jedan jednostavan trik sa običnom plastičnom flašom i ledom postao je planetarni hit jer bukvalno zaključava hladnoću i vlagu tamo gdje je najpotrebnija.

Ova metoda se u svijetu naziva "hlađenje dubokog korena", a sve što vam je potrebno jeste jedna prazna plastična flaša od 1,5 ili 2 litra i obična igla.

Kako da napravite sistem za rashlađivanje?

Procedura traje svega 5 minuta, a efekat na biljke koje "venu" od vrućine je trenutan:

Izbušite flašu: Uzmite praznu plastičnu flašu i iglom (ili šilom) napravite od 10 do 15 sitnih rupica na donjoj trećini flaše i na samom dnu. Rupice ne smiju biti velike kako voda ne bi iscurila odjednom.

Uzmite praznu plastičnu flašu i iglom (ili šilom) napravite od 10 do 15 sitnih rupica na donjoj trećini flaše i na samom dnu. Rupice ne smiju biti velike kako voda ne bi iscurila odjednom. Zakopajte je: Pored biljke koju sunce najviše prži (idealan je paradajz, paprika ili krupno saksijsko cvijeće na terasi), iskopajte rupu i zakopajte flašu tako da iz zemlje viri samo grlić sa čepom.

Pored biljke koju sunce najviše prži (idealan je paradajz, paprika ili krupno saksijsko cvijeće na terasi), iskopajte rupu i zakopajte flašu tako da iz zemlje viri samo grlić sa čepom. Šok-korak sa ledom: Umjesto da u flašu sipate običnu vodu, napunite je kockama leda do vrha, a ostatak dopunite hladnom vodom i zavrnite čep.

Viralni trik sa zaleđenom flašom čuva baštu na 35 plus

Izvor: Shutterstock

Zašto je ovaj trik postao viralan?

Kada zalivate baštu odozgo, vrela površinska zemlja deluje kao tiganj – voda se ugrije, korijen se praktično "skuva", a većina tečnosti ispari.

Magija leda pod zemljom: Kada led stavite u zakopanu flašu, on se pod zemljom topi izuzetno sporo. Kroz sitne rupice, satima se oslobađa kap po kap ledene vode direktno u zonu korena, na dubini od 20 centimetara gdje sunce ne dopire.

Ovaj sistem ne samo da konstantno hidrira biljku bez vašeg prisustva, već spušta temperaturu samog korijena za nekoliko stepeni. Biljka tako ne doživljava toplotni šok, lišće ne žuti, a plodovi ne otpadaju čak i ako je napolju nesnosnih 40 stepeni u hladu.

Flašu samo dopunite ledom i vodom svakog jutra pre nego što upeče zvijezda, i vaša bašta će preživjeti svaku ljetnju apokalipsu!

Pogledajte u našoj galeriji kako se razmnođava zamija iz 8 listova:

Vidi opis Viralni trik sa zaleđenom flašom čuva baštu na 35+: Pravi se za 5 minuta, a spašava biljke od toplotnog šoka Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Printscreen/YouTube/MonstroFarm Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: Printscreen/YouTube/MonstroFarm Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: Printscreen/YouTube/MonstroFarm Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: Printscreen/YouTube/MonstroFarm Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: Printscreen/YouTube/MonstroFarm Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: Printscreen/YouTube/MonstroFarm Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: Printscreen/YouTube/MonstroFarm Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: Printscreen/YouTube/MonstroFarm Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: Printscreen/YouTube/MonstroFarm Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: Printscreen/YouTube/MonstroFarm Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: Printscreen/YouTube/MonstroFarm Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: Printscreen/YouTube/MonstroFarm Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: Printscreen/YouTube/MonstroFarm Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: Printscreen/YouTube/MonstroFarm Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: Printscreen/YouTube/MonstroFarm Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: Printscreen/YouTube/MonstroFarm Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: Printscreen/YouTube/MonstroFarm Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: Printscreen/YouTube/MonstroFarm Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: Printscreen/YouTube/MonstroFarm Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: Printscreen/YouTube/MonstroFarm Br. slika: 20 20 / 20

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:30 Kako da negujete bambus, biljku koja privlači novac Izvor: TikTok/ thereseplants Izvor: TikTok/ thereseplants

blic.rs/Sensa