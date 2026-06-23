Kako da se biljke same zalivaju: Uradite ovo i bašta će cvjetati i dok ste na odmoru

Uz ove jednostavne i jeftine trikove, vaše cvijeće, voće i povrće dobijaće dovoljno vode i dok niste tu, a da pritom ne morate da angažujete rođake ili komšije da zalivaju umjesto vas.

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Lijepa, uredna i kvalitetna bašta je nešto na čemu treba raditi dugo i neprestano, pa je mnogima zasigurno veliko opeterećenje kada treba negde da otputuju, a nema ko da im zaliva cvijeće, voće i povrće.

Međutim, iskusni baštovani znaju cake uz pomoć kojih će sve vaše biljke dobiti dovoljno vode dok niste kod kuće! Evo šta sve treba da uradite:

Temeljna priprema prije odlaska

Dan prije puta bi trebalo dobro zaliti sve biljke, ali pazite da ne preterate, kako ne biste poplavili korijenje, piše Naj magazin. Uklonite suve i uvele listove koji bespotrebno troše zalihe vode. Dodajte sloj malča preko zemlje u saksiji, jer on zadržava vlagu i do 3 puta duže!

Osigurajte biljkama redovno navodnjavanje uz pomoć jednostavnih sistema za samostalno zalivanje. Izaberite metodu koja vama najviše odgovara:

Staklena ili plastična flaša okrenuta naopačke

Napunite flašu vodom, pa je brzo okrenite i zabodite vrat u zemlju. Voda će kap po kap vlažiti zemlju u zavisnosti od potrebe biljke.

Ovaj sistem je savršen za veće saksije i cveće koje voli vlagu, poput begonija i hortenzija.

Kanap-trik za kapilarno zalivanje

Potrebna vam je činija sa vodom i kanap (pamuk, vuna, štrik). Jedan kraj kanapa stavite u činiju, drugi zabodete u zemlju saksije.

Voda "putuje" kapilarno i vlaži zemlju danima. Ovo je odlična metoda da zalivate više biljaka odjednom, ako ih "spojite" tim kanapom.

Plastična boca sa rupicama

Probušite male rupice pri dnu boce. Zakopajte bocu do vrata pored biljke, pa napunite vodom i ona će curiti polako direktno u korijen bez isparavanja. Odlično za biljke na terasi ili u bašti.

Pomjeranje biljaka u hladovinu

Ako putujete na letnji odmor, premjestite biljke sa direktnog sunca u hlad, ali na svjetlost. Uz manje isparavanja, vlaga će se duže zadržati, taman dok se vratite.