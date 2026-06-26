3 biljke koje odbijaju ose i stršljenove: Posadite ih u saksije i isplatiće vam se višestruko

Otjeraćete nepoželjne ljetnje "goste" i privući korisne oprašivače, a balkon će miristi nestvarno.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Ljeto donosi više vremena provedenog na terasi, u dvorištu ili na balkonu, ali i dobro poznatu neprijatnost - ose koje se brzo okupe oko hrane i pića. Iako nijedna biljka ne može u potpunosti da ih otjera, pojedine aromatične vrste svojim intenzivnim mirisom mogu učiniti prostor manje privlačnim za ose i stršljenove.

Dobra vijest je da su u pitanju jeftine biljke koje se mogu kupiti na pijacama, a osim što prijatno mirišu i lepo izgledaju, korisni su i za pčele i druge korisne oprašivače.

1. Nana

Ovo je jedna od najpopularnijih biljaka za terase i balkone na našim prostorima. Listovi nane bogati su etarskim uljima i mentolom, zbog čega mnogi vjeruju da intenzivan miris može odbiti ose koje traže hranu. Posadite je u veću saksiju jer se brzo širi, a ako povremeno protrljate nekoliko listova među prstima, miris će postati još intenzivniji.

Kada procvjeta, nana postaje prava mala oaza za pčele i bumbare, koji je rado posjećuju zbog nektara.

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2. Bosiljak

Poznati aromatični začin nije rezervisan samo za kuhinju. Njegov karakterističan miris mnogi koriste kao prirodnu zaštitu na balkonima i terasama, a često se navodi i da može pomoći u odbijanju komaraca. Bosiljak najbolje uspijeva na sunčanom mjestu uz redovno zalivanje, a kada počne da cvjeta, privlači veliki broj pčela i drugih oprašivača koji imaju važnu ulogu u očuvanju biljaka i bašta.

3. Lavanda

Jedna od najlepših ljetnjih biljaka čiji miris mnoge asocira na odmor i Mediteran. Upravo zbog intenzivne arome često se preporučuje kao biljka koju vredi imati u blizini mjesta gdje sedite tokom ljeta. Istovremeno, lavanda je jedna od najpoznatijih medonosnih biljaka. Njeni ljubičasti cvjetovi privlače pčele, bumbare i leptire tokom čitavog perioda cvjetanja. Saznajte i kako se pravilno suši lavanda da bi mirisala godinama.

Gdje postaviti saksije sa nanom, bosiljkom i lavandom?

Ako želite da iskoristite njihov miris, nemojte sve saksije staviti u jedan ugao. Mnogo je bolje rasporediti ih oko mjesta na kojem najčešće boravite. Nanu postavite uz ogradu ili ivicu terase, bosiljak na prozor ili u blizini stola, a lavandu uz stazu, ulaz ili u veću žardinjeru na sunčanom mjestu.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da ni jedna biljka neće pomoći ako na stolu ostavite otvorene sokove, prezrelo voće ili drugu slatku hranu koja privlači ose, piše Ona. Takođe, ako primijetite gnijezdo osa ili stršljenova u blizini kuće, ne pokušavajte sami da ga uklonite, već se obratite stručnim službama.

Na kraju, ove biljke možda neće potpuno spriječiti da poneka osa proleti kroz dvorište, ali će zasigurno oplemeniti prostor, širiti prijatan miris i, što je posebno važno, pomoći pčelama koje imaju nezamjenjivu ulogu u prirodi.