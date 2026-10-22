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Parfem broj 1 za elegantne zavodnice: Intenzivan ali ne guši, miriše satima, a cvjetno-voćna nota obara s nogu

Parfem broj 1 za elegantne zavodnice: Intenzivan ali ne guši, miriše satima, a cvjetno-voćna nota obara s nogu

Autor H.K. Izvor Lepa i srećna
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Ova mirisna nota osjeti se satima, ali nije napadna, već ženstvena i ostavlja izuzetno elegantan utisak.

Versace Dylan Blue Pour Femme: Postojan cvjetno-voćni parfem Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Pronaći parfem koji dugo traje, a da pritom nije previše težak i napadan, nije uvijek jednostavno. Neki mirisi osvajaju na prvi utisak, ali brzo nestanu sa kože, dok drugi imaju toliko intenzivne note da mogu da budu previše za svakodnevno nošenje. Zato su posebno zanimljive mirisne kompozicije koje spajaju postojanost, eleganciju i ženstvenost.

Jedan od takvih parfema je Versace Dylan Blue Pour Femme, miris namijenjen ženama koje vole izražajne, sofisticirane parfeme sa cvjetnim i voćnim notama. Na tržištu se nalazi od 2017. godine, a njegov karakter zasniva se na spoju osvježavajućih voćnih akorda, nježnog cvijeća i toplih drvenastih tonova.

Spoj voćnih, cvjetnih i drvenastih nota

Dylan Blue Pour Femme pripada grupi cvjetno-voćnih parfema sa drvenastom osnovom. Njegova mirisna kompozicija počinje notama crne ribizle, zelene jabuke Greni Smit, vodene djeteline i djeteline, koje daju svježinu i voćni karakter.

U srcu parfema nalaze se divlja ruža, jasmin i breskva, koji mirisu donose ženstvenost i mekoću. Osnovu čine pačuli, mošus i bijelo drvo, zaslužni za topliji, zaokruženiji utisak.

Parfem dolazi u tamnoplavoj bočici sa zlatnim detaljima, inspirisanoj antičkim amforama. I sam izgled bočice prati ideju elegancije i upečatljivosti koju ovaj miris predstavlja.

Miris koji je upečatljiv, ali ne mora da bude napadan

Ljubiteljkama cvjetno-voćnih parfema koje vole da se njihov miris zadrži na koži mogao bi da privuče pažnju upravo zbog svoje kombinacije nota. Drvenasta osnova daje mu ozbiljniji i topliji karakter, dok voćni i cvjetni akordi sprečavaju da miris djeluje jednolično.

Prema iskustvu autorke originalne recenzije, parfem je veoma postojan i može da se osjeća tokom cijelog dana. Ipak, doživljaj mirisa i njegova trajnost mogu da se razlikuju u zavisnosti od kože, temperature i količine nanijetog parfema.

U galeriji saznajte zašto na vašoj koži parfem kratko miriše:

Može se nositi tokom cijele godine, ali bi njegov izraženiji karakter posebno mogao da odgovara hladnijim mjesecima i večernjim prilikama tokom ljeta.

Versace Dylan Blue Pour Femme mogao bi da bude zanimljiv izbor za žene koje vole ženstvene parfeme sa izraženim karakterom, voćnim početkom i toplom drvenastom osnovom. Nije zamišljen kao sasvim neprimjetan miris, već kao parfem koji ostavlja utisak, pa je prije kupovine najbolje isprobati ga na koži i vidjeti kako se razvija tokom nekoliko sati.

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