Ne trošite pare na parfem dok ovo ne probate: Trik slavne Džo Malon koja je izmislila čarobne mirise

Parfem vam se u radnji učinio savršenim, a kod kuće shvatite da vam uopšte ne odgovara? Džo Malon objašnjava kako da izbjegnete tu grešku!

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Izbor novog parfema često je prava noćna mora. Odvojite novac, spremni se da ga potrošite na bočicu novog mirisa, ali kad uđete u parfimeriju, više niste sigurni koji je pravi proizvod za vas?

To muči svakoga jer se u vazduhu miješaju desetine različitih nota, brzo se zasiti čulo mirisa, pa već poslije trećeg ili četvrtog testa više nismo sigurni šta zapravo osjećamo.

Nemojte da se dogodi da kupite miris koji vam se u radnji učinio savršenim, a da kod kuće shvatite da vam uopšte ne odgovara.

Da biste to spriječili, dovoljno je da primjenite jednostavan postupak koji preporučuju slavna britanska parfimerka Džo Malon i vrhunski stručnjaci za mirise.

1. Papirić je prvi filter

Papirići za testiranje služe kao brza trijaža. Kada uđete u radnju, isprobajte nekoliko mirisa na papirićima kako biste odmah eliminisali one koji vam se uopšte ne dopadaju.

Ako vam se miris na papiriću učini odbojnim ili preteškim, nemojte ga uopšte prskati na ruku. Papirić pokazuje prve, brze note i ako vam se ta početna faza ne sviđa, velika je vjerovatnoća da vam ni na koži neće prijati. Međutim, ako vam je na papiru „onako” – ni previše privlačan ni odbojan – slobodno pređite na sljedeći korak.

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Izvor: Shutterstock

2. Testirajte na koži i nemojte trljati zglobove

Isti parfem miriše potpuno drugačije na koži svake osobe zbog hemije tijela. Kada izaberete dva favorita sa papirića, poprskajte ih na kožu (najbolje na unutrašnju stranu zgloba ili podlakticu).

Najvažnije pravilo jeste da nikada ne trljate zglob o zglob. Trljanjem se lome molekuli mirisa i narušava njegova struktura, pa parfem gubi svoje prave note.

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Izvor: Shutterstock

3. Sačekajte 15 do 20 minuta

Ne vrijedi da žurite. Parfemu treba vremena da “proradi”. Gornje note koje prve osjetite sastoje se od alkohola i brzoisparljivih sastojaka. Tek poslije dvadesetak minuta na koži počinju da se razvijaju srednje note, koje predstavljaju pravi karakter mirisa.

4. Izađite na svjež vazduh

Ovo je ključni savjet Džo Malon, slavne kreatorke parfema. Vazduh u parfimeriji je prepun isparenja, pa je nemoguće osjetiti pravi miris i neophodno vam je rasterećenje. Kada nanesete parfem i sačekate da prođe dvadeset minuta, izađite napolje i prošetajte na svježem vazduhu. Tek u neutralnom okruženju pomirišite kožu i provjerite kako se miris stapa sa vašim tijelom.

5. Trik sa kafom

Ako se spremate da u parfimeriji isprobavate više mirisa, postoji trik koji će vam pomoći da se čulo mirisa ne premori prebrzo. Ono se osvježava vrlo jednostavno. Ponesite u kesici nekoliko pečenih zrna kafe i možete da ih malo pomirišete ili čak i pogrickate neko od njih. Njena jaka, prirodna aroma djeluje kao neutralizator i za sekund osvježava receptore, pa spremni možete nastaviti potragu za savršenim parfemom.

(Mondo)