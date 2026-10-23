Kako da razlikujete slatke i sočne mandarine od kiselih i suvih: 5 detalja pravi ključnu razliku

Jedan od najkorisnijih trikova jeste da uporedite dvije mandarine približno iste veličine i njihovu težinu.

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Mandarine spadaju među omiljeno jesenje voće mnogih i jedva smo čekali da se sočni narandžasti plodovi ponovo pojave na tezgama. Ali, nema ništa gore nego kad ih sa uživanjem oljuštimo, a potom shvatimo da su kisele poput limuna.

Iako na prvi pogled može da vam djeluje da su sve iste, mandarine se zapravo razlikuju po sočnosti, aromi i ukusu. Dobra vijest je da postoji nekoliko jednostavnih detalja na koje možete da obratite pažnju prilikom kupovine, kako biste povećali šanse da izaberete one slatke.

1. Uporedite težinu plodova

Jedan od najkorisnijih trikova jeste da uporedite dvije mandarine približno iste veličine. Ona koja je teža obično sadrži više soka, dok lakši plodovi mogu biti isušeni nakon dužeg stajanja. Zato nemojte birati mandarine samo prema veličini. Uzmite ih u ruku i procijenite koliko su teške u odnosu na svoj obim.

2. Provjerite kakva je kora

Kora može da otkrije mnogo o svježini mandarine. Birajte plodove koji su čvrsti, sa korom bez većih oštećenja, tamnih mrlja i mekanih dijelova. Ako je kora izrazito naborana ili smežurana, mandarina je možda izgubila vlagu. Blago je pritisnite prstima: trebalo bi da bude čvrsta, ali ne tvrda kao kamen.

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3. Pomirišite mandarinu prije kupovine

Svježe i zrele mandarine obično imaju prepoznatljiv, prijatan citrusni miris. Ako je aroma izražena, to može biti dobar znak da je plod zreo. Ipak, miris nije sigurna garancija slatkoće, jer na ukus utiču i sorta i uslovi uzgoja.

4. Ne oslanjajte se samo na boju

Mnogi vjeruju da su najnarandžastije mandarine ujedno i najslađe. Međutim, boja kore nije pouzdan pokazatelj ukusa. Neke sorte mogu imati zelenkaste dijelove i kada su potpuno zrele, pa takve plodove ne treba automatski odbacivati. Mnogo je korisnije da istovremeno procijenite težinu, čvrstinu i stanje kore.

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5. Obratite pažnju na peteljku

Ako je peteljka još prisutna, njen izgled može da pruži dodatnu informaciju o svježini. Zelenija i svježa peteljka može ukazivati na to da plod nije dugo stajao nakon branja, dok suva i potamnela peteljka može biti znak dužeg skladištenja. Ipak, ni ovaj detalj sam po sebi ne može da garantuje da će mandarina biti slatka.

Najbolji savjet je da kombinujete nekoliko znakova: birajte mandarine koje su teže, imaju čvrstu i neoštećenu koru i prijatan miris. Tako ćete lakše izbjeći suve plodove, mada se kiselost ne može sa sigurnošću procijeniti samo na osnovu izgleda.