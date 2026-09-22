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Zajednička akcija Granične policije BiH i Fronteksa: Spriječen šverc 4,5 tona mandarina iz Hrvatske

Zajednička akcija Granične policije BiH i Fronteksa: Spriječen šverc 4,5 tona mandarina iz Hrvatske

Autor Dušan Volaš
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Pripadnici Granične policije Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Agencijom za evropsku graničnu i obalsku stražu (Fronteks), spriječili su nezakonit unos 4.500 kilograma mandarina iz Hrvatske u BiH.

Spriječen šverc 4.500 kilograma mandarina iz Hrvatske u BiH Izvor: Granična policija BiH

Kako je saopšteno iz Granične policije, velika količina neprijavljenog voća otkrivena je prilikom nadzora graničnog pojasa na području opštine Ljubuški. Roba je pronađena tokom kontrole teretnog vozila marke "mercedes", na kojem su se nalazile hrvatske registarske oznake.

Vozilom je upravljao muškarac koji ima dvojno državljanstvo Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Prilikom policijske kontrole, vozač nije mogao da priloži potrebnu dokumentaciju o porijeklu robe, što je bio jasan znak da je riječ o pokušaju ilegalnog prelaska granice sa trgovačkom robom.

Zbog počinjenog djela, vozaču je na licu mjesta uručen prekršajni nalog. Kompletan predmet, zajedno sa oduzetom robom, ustupljen je na dalje postupanje službenicima Tima za sprečavanje krijumčarenja pri Upravi za indirektno oporezivanje (UIO) BiH, koji će preduzeti dalje zakonske korake.

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Tagovi

šverc uvoz mandarine

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